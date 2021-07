Ajer på vei til Premier League-klubb - Start vil tjene store penger

Engelske medier melder torsdag ettermiddag at Premier League-klubben Brentford nærmer seg en overgang for Celtic-spiller Kristoffer Ajer (23).

Kristoffer Ajer i aksjon for Norge i bortekampen mot Montenegro i vår. Foto: STEVO VASILJEVIC / X01084

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

KRISTIANSAND: Prislappen for den norske landslagsspilleren skal være 13,5 millioner britiske pund, ifølge engelske Telegraph.

Det tilsvarer godt over 160 millioner norske kroner etter dagens valutakurs.

Ifølge nettstedet The Athletic, vil Brentford tilby en totalpakke på rundt 15 millioner pund, hvor 12 millioner betales med en gang.

Brentford er nyopprykket i Premier League, og summen skal være ny overgangsrekord for London-klubben, ifølge engelske Telegraph.

Ifølge det Fædrelandsvennen vet, har Start rett til 10 prosent av overskuddet av en eventuell avtale, og vil derfor sikre seg sårt tiltrengte midler dersom overgangen går i orden.

Dersom summene det skrives om i engelske aviser stemmer, vil Start sitte igjen med rundt 15 millioner kroner ved et eventuelt salg.

Kristoffer Ajer har ett år igjen av kontrakten sin med skotske Celtic.

Fædrelandsvennen har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Starts klubbdirektør, Terje Marcussen.

Kristoffer Ajer spilte flere sesonger i Start før han ble solgt til Celtic i Skottland. Nå kan de gule og sorte tjene gode penger på at 23-åringen fra Rælingen selges til Premier League-klubben Brentford. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Frustrert

Den tidligere i Start-spilleren fortalte under landslagspausen tidligere i sommer at han så for seg å forlate den skotske storklubben denne sommeren.

TV 2 skrev tidligere denne uken at Ajer var frustrert etter at Celtic ikke klarte å bli enige med flere klubber som hadde vist konkret interesse.

Nå kan det virke som en overgang til Premier League blir en realitet for 23-åringen.

– Jeg har trent knallhardt hver eneste dag og har kommet dit jeg har har kommet fordi jeg har trent mest av alle. Nå har jeg lyst til å se hvor langt jeg kan komme, og da tror jeg det er viktig å spille i en topp fem-liga, sa Ajer til TV 2 da landslaget var samlet i starten av juni.

Artikkelen oppdateres.