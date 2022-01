Norge har ikke spilt mot Polen siden 2017, men står notert med seks strake siere over polakkene. Det inkluderer seirer både i VM 2017 og på Polens hjemmebane i Krakow under EM året før.

