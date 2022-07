Gjert om finalenedturen: – Jakob har ikke noe å bebreide seg selv for

EUGENE (VG) Gjert Ingebrigtsen sier til VG at han er helt enig i valgene Jakob Ingebrigtsen (21) tok i løpet av VM-finalen på 1500 meter, og mener han ikke har noe å bebreide seg selv for.

FIRE DAGER TIL REVANSJ: Jakob Ingebrigtsen var tydelig skuffet etter sølvmedaljen på 1500 meter i friidretts-VM natt til onsdag norsk tid. Natt til mandag kan han imidlertid ta sitt første VM-gull – på 5000 meter.

– Jeg er ikke uenig i det han gjorde. Jeg synes ikke han velger feil, faktisk. Men i min verden skulle han stått det inn, sier Gjert Ingebrigtsen.

Med «stått det inn» mener han at sønnen burde hatt Jake Wightman bak seg over målstreken i Eugene. Ikke foran seg, med «bare» sølvmedalje som resultat – i stedet for den forventede gullmedaljen, som ville vært hans første i VM.

– Den Jakob jeg kjenner har ikke noe å bebreide seg selv for. Han hadde ikke mange valg. Men jeg vet at han ikke er fornøyd med seg selv, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han er imidlertid «ikke helt med på at han dreit seg ut», slik Jakob Ingebrigtsen selv uttrykte det i intervjusonen etter løpet tirsdag kveld i Eugene. Han mener «kicket» – at han ikke hadde en kjapp fartsøkning i seg – er årsaken til at det ikke holdt helt inn for Jakob Ingebrigtsen.

– Han skulle hatt et lite kick inn mot siste sving. Det hadde han ikke, forklarer Gjert Ingebrigtsen.

KICKET UTEBLE: Jakob Ingebrigtsen klarte ikke å svare da Jake Wightman tråkket til 250 meter fra mål. Her er de på vei inn i siste sving: Wightman, Ingebrigtsen, Cheruioyt (6. plass til slutt), Kipsang (7. plass), Katir (3. plass) og Kerr (5. plass). mario García fra Spania tok 4. plass.

Han sier også at han syntes å se at Jakob manglet litt på det han beskriver som stegavviklingen.

Gjert Ingebrigtsen er ikke til stede i Eugene. Han fikk ikke trenerakkreditering av Norges Friidrettsforbund til mesterskapet, der Narve Gilje Nordås (23) skal løpe kvalifiseringsheat på 5000 meter natt til fredag norsk tid – sammen med Jakob Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen har fortsatt som trener for Sandnes-løperen Narve Gilje Nordås etter at han avsluttet trenergjerningen for sine sønner Jakob, Filip og Henrik for et halvt år siden.

Han mener Jakob er en større favoritt til å vinne 5000-meteren – der finalen går natt til mandag norsk tid – enn han var til å vinne 1500-meteren.

– Jeg tror han er en åpenbar vinnerkandidat, sier han.

Han begrunner det med at Jakob Ingebrigtsen i større grad kan være «usynlig» i finalefeltet på 5000 meter, der Joshua Cheptegei (25) og Jacob Kiplimo (21), begge fra Uganda, må ta «lederrollene». Han viser også til at «en redusert» Stewart McSweyn (27) under 1500-finalen ikke var i stand til å yte Jakob fartshjelpen han kunne ha trengt.

LYSTE AV SKUFFELSE: Jakob Ingebrigtsen og forloveden Elisabeth Asserson på tribunen etter 1500-finalen i Eugene.

– Han må bruke kløkt. Innledende (kvalifiseringsheatet) tar han nok som en restitusjonsøkt. Det er ikke grunn for ham til å gjøre noe annet. Det som gjelder nå, er at han henter seg inn mentalt, sier Gjert Ingebrigtsen med tanke på Jakob Ingebrigtsens revansjesjanse på mesterskapets siste dag.

Han mener det «lyste skuffelse» av sønnen da han forsto at slaget mot Jake Wightman var tapt.

Wightman ble bare nummer 10 på 1500-meteren i OL for 11 måneder siden. Her i Eugene ble han første brite som har tatt gull på den klassiske mellomdistansen siden Steve Cram gjorde det i historiens første friidretts-VM i Helsinki i 1983.

FAR OG SØNN: Jakob og Gjert Ingebrigtsen under VM i 2019.

På spørsmål om Wightmans i mange øynes sensasjonelle løp på Hayward Field nå, svarer Gjert Ingebrigtsen at han ikke er overrasket i det hele tatt.

– Det var som ventet, og jeg hadde ventet at (Josh) Kerr (5. plass) skulle være hakk i hæl. Mohamed Katir (Spanias bronsemedaljør) var en overraskelse. Wightman er så sterk. Definitivt. Han har hatt Jakobs rygg i kikkerten i årevis, sier han.

Han forteller at Wightmans treningsregime er «hurtighet, hurtighet, hurtighet», kombinert med systematisk trening i høyden for å bygge utholdenhet. Og så er han en typisk «sit and kick»-løper. Han ligger bakpå – bak i feltet – og så kommer «kicket», den brå farts- og hastighetsøkningen.

– Det er ikke Jakob. Han er en frontløper. Wrightman fikk servert løpet. Han er ikke bedre enn Jakob, selv om han slår ham i VM, sier Gjert Ingebrigtsen.