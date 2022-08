Kalstø avgjorde for Avaldsnes 2

Guro Eline Kamrud Kalstø ble matchvinner for Avaldsnes 2 i 1-0-seieren over Bryne på Aarbakkebanen i 2. divisjon, Avdeling 4 i fotball for kvinner onsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden