Øvrebø fortsetter som toppidrettssjef: – Svært motivert

Tore Øvrebø (56) har fått forlenget sitt åremål med fire nye år som toppidrettssjef i Norges idrettsforbund og leder av Olympiatoppen.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø under OL i Beijing. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Tore Øvrebø viste stolt fram grafen som viste hvordan de norske medaljene kom under vinterens OL. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det opplyser Idrettsforbundet til NTB. Øvrebø har hatt jobben siden 2013. Tidligere i vår ble stillingen hans utlyst.

– Jeg er ydmyk overfor oppgaven og svært motivert for fire nye år som toppidrettssjef. Ambisjonene for norsk toppidrett står fast. Vi skal fortsette å prestere på høyeste internasjonale nivå, sier Øvrebø.

Generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund (NIF) sier det har vært en omfattende prosess med mange gode kvalifiserte søkere.

Forbundet mottok 13 søknader til stillingen og har i tillegg vært i kontakt med flere aktuelle kandidater.

– Riktig kandidat

– Etter en totalvurdering føler jeg meg trygg på at Tore Øvrebø er den riktige kandidaten til å utvikle norsk toppidrett i ønsket retning de neste årene, sier Aas.

Toppidrettssjefen leder Olympiatoppen og er øverste ansvarlige for resultatutviklingen i norsk toppidrett og for Norges deltakelse i OL og Paralympics.

Øvrebø ble konstituert toppidrettssjef i september 2013. I 2014 fikk han åremålsstillingen for fire nye år, og i 2018 ble åremålet fornyet til september 2022.

To satsingsområder

Under Øvrebøs periode har det blitt 108 OL-medaljer og 39 Paralympics-medaljer. Arbeidet med toppidrettssenter står høyt oppe på agendaen for Øvrebø.

– Jeg vil også understreke to viktige strategiske satsingsområder som vil være styrende for mitt lederskap de neste fire årene. En styrket møteplass for våre fremste utøvere gjennom et nytt nasjonalt toppidrettssenter og en bedre finansiering av utøvernes levekår og deres satsing på landslagene. Dette handler både om personlig økonomi og kvaliteten i det sportslige opplegget på landslaget.

Øvrebø deltok selv i sommer-OL i 1988 som roer. Han har også vært landslagstrener for de norske roerne.