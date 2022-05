Norge avsluttet ishockey-VM med tap for USA: – Vi gir dem to mål

USA ble for sterke for Norge i den siste kampen i ishockey-VM. Amerikanerne vant 4-2 i et oppgjør der Norge hang bra med i samtlige tre perioder.

Petter Thoresen og Norge røk på et nytt VM-tap tirsdag.

NTB

Etter kampen ble Mathis Olimb, Mathias Trettenes og Mats Roselli Olsen kåret til Norges beste spillere i turneringen. Petter Thoresen takket på sin side av som norsk landslagssjef.

– Jeg er litt skuffet over at vi slipper inn litt for like mål i kamp etter kamp. Skal Norge bli flinke i ishockey på dette nivået, må vi tåle å ha det litt kjedelig. Vi må legge pucken ut. Vi mister pucken for lett i egen sone, oppsummerte Thoresen overfor Viasat.

Skuffet var også målscorer Andreas Martinsen.

– Vi har muligheter. USA var ikke helt på i dag. Vi gjør mye bra og spiller riktig, men det holder ikke helt inn, sa han etter kampen.

Norge hadde berget plassen i A-VM allerede i forkant av tirsdagens oppgjør i Tammerfors. Dermed hadde ikke mannskapet til Petter Thoresen all verden å spille for i landslagssjefens siste kamp.

USA var på sin side kvarfinaleklare før kampstart etter Sveriges seier mot Latvia tidligere tirsdag.

Tung start

'Amerikanerne skapte likevel trøbbel for Norge fra Start og brukte bare snaue fire minutter på å ta ledelsen ved Ryan Hartman. Han er klubbkamerat med Mats Zuccarello i Minnesota Wild.

Under tre minutter etter ledermålet presenterte en annen Wild-stjerne seg. Matthew Boldy satte inn 2-0 på pasning fra Alex Galchenyuk. Det ga USA en kjempestart på kampen.

– Vi gir dem to mål. Det er litt det som har vært greia vår gjennom hele mesterskapet. Vi kjemper oss samtidig tilbake i kampen. Det er en bra kamp av oss, hvis du ser bort fra resultatet, sa Andreas Martinsen.

Norge slo tilbake

Flere mål ble det ikke i første periode, og i midtperioden var det Norge som kom best i gang. To minutter og 43 sekunder var spilt da Andreas Martinsen reduserte etter forarbeid av Michael haga og Martin Røymark.

Like etter trodde amerikanerne at de hadde økt ledelsen, men reprisene viste at pucken var innom den ene av dommerne på vei inn i målet. Dermed ble scoringen annullert.

I forkant av samme situasjon ble Mattis Rønnild truffet av en puck da han skulle blokkere et skudd. Storhamar-profilen vred seg i smerte etter å ha blitt truffet i kneet. Han skled av isen og satte kursen inn i garderoben.

3-1-målet skulle likevel komme. Midtperioden var åtte minutter gammel da Ben Meyers fant veien til nettmaskene etter å ha kombinert fint med Luke Hughes foran det norske målet.

Rokseth utliknet

Da så det ut til å gå mot en kontrollert amerikansk seier, men kun minuttet ut i siste peride reduserte Daniel Rokseth på ny fra Norge. Dermed ble det spenning i kampen helt inn.

Mot slutten kjempet det norske laget for utlikning og kom til et par farligheter, men uttelling ble det ikke.

I stedet satte amerikanerne 4-2 i tomt mål med et halvminutt igjen å spille. Sean Farrell var målscorer.

Henrik Haukeland ble kåret ti Norges beste spiller.

Med tirsdagens tap endte Norge nest sist i gruppe B i årets VM. Fem poeng på sju kamper ble fasiten for mannskapet til Petter Thoresen.