Oilers’ storkamp mot Vålerenga torsdag er utsatt

Oilers og Tommy Kristiansen skulle egentlig møtt Vålerenga hjemme i DNB Arena torsdag kveld. Men onsdag ble kampen utsatt.

Et skade- og sjukdomsherjet Vålerenga klarer ikke å stille lag. Dermed er torsdagens hockeygodbit i DNB Arena utsatt.

DNB Arena er pyntet til førjulsfest og Oilers var svært tente på å sette Vålerenga på plass da lagene etter planen skulle møtes i DNB Arena torsdag kveld.

Men onsdag ettermiddag kom beskjeden om at kampen er utsatt.

Vålerenga har skader og sjukdom på over halve troppen, noe som gjør at de kan få kampen utsatt – i henhold til regelverket.

– Det er sånn som skjer når Vålerenga har så mange skader og så mye sjukdom som de tydeligvis har, sier Oilers-kaptein Dennis Sveum til Aftenbladet.

– Det er tungt at det ble sånn, medgir Sveum.

– Ikke gunstig

TV 2 omtalte saken først. Kanalen skriver at Vålerenga har 13 spillere som er enten sjukmeldt eller skadet.

Det var duket for en skikkelig festkveld med fullsatt hall på Tjensvoll. Oilers er tilbake på tabelltoppen etter 5–0-seieren over Stjernen søndag og ønsket å befeste posisjonen ved å slå VIF.

Men slik blir det ikke.

– Det er ikke gunstig at det blir sånn. Guttene var innstilt på å spille kamp og treningene har vært lagt opp til at det skulle være kamp. Men noen annen effekt enn at det er litt skuffelse sånn med en gang, får dette ikke. Vi skal være klare til lørdag igjen, sier sportssjef i Oilers, Pål Haukali Higson, til Aftenbladet.

Ble varslet

Lørdag møter Oilers Sparta på bortebane.

– Men det er kjedelig, så klart. Det kom litt ut av ingenting at Vålerenga ikke klarte å stille lag. De ga oss beskjed tirsdag om at de hadde sjukdom og skader, men da var de innstilt på å gjennomføre kampen. Så kom beskjeden i dag onsdag om at det ikke gikk, sier Higson.

Han synes det er dumt for alle som skulle på kamp og for alt som var planlagt i forbindelse med oppgjøret, i tillegg til det rent hockeymessige.

– Men det har vært et par år med mange omstillinger, så vi får vel til dette også, sier Oilers-sjefen.

– Trenger flere en to femmere

Vålerenga opplevde at fire spillere måtte gå av tirsdagens trening med kvalme og kurs mot toalettet. Deretter kom det tre-fire nye tilfeller i løpet av det neste døgnet.

– Det er en eller annen bakterie som går, den kom fryktelig fort. Det var veldig synd at vi måtte avlyse og ikke kan komme til Stavanger. Det er vi veldig leie oss for, men vi trenger flere enn to femmere i DNB Arena, sier Espen «Shampo» Knutsen.

Vålerenga sparket nylig trener Kenneth Larsen og ligger på 5. plass på tabellen. Oilers leder med sine 48 poeng etter 22 kamper.