Medier: Zidane åpner for å ta over PSG – kan gå mot Pochettino som Solskjær-erstatter

Argentinske Mauricio Pochettino (49) skal ifølge engelsk presse ønske en retur til engelsk fotball og Manchester United-jobben. Nå seiler Zinédine Zidane (49) opp som nøkkelen i trekanthandelen.

DRESSBYTTE: Mauricio Pochettino (t.v.) hevdes å være svært interessert i å få en jakke med logoen som pryder Ole Gunnar Solskjærs variant her.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Helt siden Ole Gunnar Solskjær måtte forlate jobben som manager for Manchester United søndag, har ryktene versert om hvem som skal erstatte nordmannen på Old Trafford. Foreløpig er den tidligere midtbaneeleganten Michael Carrick en midlertidig løsning.

Navn som Eric Ten Hag, Graham Potter og Brendan Rodgers er blitt nevnt, tirsdag kveld skriver the Guardian at klubben har tatt kontakt med jobbløse Ernesto Valverde. Men pressen bruker tirsdag mens tid på nåværende Paris Saint-Germain-sjef Mauricio Pochettino og klubbløse Zinédine Zidane.

Både Manchester Evening News, The Telegraph og Daily Mail hevder å sitte på opplysninger om at tidligere Tottenham og Southampton-overhode Pochettino ønsker seg tilbake til den britiske «balløya». Noe fordi familien hans bor igjen i London.

Zinédine Zidane har også angivelig vært sterkt ønsket på Old Trafford, mye på grunn av sin fantastiske periode i Real Madrid fra 2016–2018 i tospann med nåværende Manchester United-spiss Cristiano Ronaldo. Han lyktes ikke i sin retur til hovedstadsklubben i sin andre periode som sjef fra 2019–21 tross én La Liga-tittel, og har vært uten jobb siden mai.

Nå kan returen komme – ikke i Manchester United, men som Pochettino-erstatter i PSG.

I FOKUS: Zinédine Zidane og hans angivelige interesse for Paris Saint-Germain.

For ifølge Manchester Evening News er den franske klubben åpne for å slippe sin argentinske sjef for en kompensasjon på 120 millioner kroner for å få den tidligere landslagshelten og ikonet Zinédine Zidane som trener. Avisen hevder det ikke er noe konkret tilbud inne foreløpig. Pochettino er i Manchester denne uken, men det er for å møte de lyseblå fra City til Champions League-bortekamp med PSG onsdag kveld.

At Manchester United vurderer å bruke millioner på å hente en trener under kontrakt mener fotballanalytiker, og tidligere topptrener Øyvind Eide, er problematisk og utfordrende for klubben.

– Pochettino ønsker i så fall å sette sitt stempel på laget. Nå er jo dette en tropp som er bygget oppi et 4–2–3–1-system. Skulle Pochettino for eksempel ønske å spille 5–3–2-formasjon så er ikke troppen balansert for det, og han må hente nye spillere. Det vil gjelde andre managere og. Derfor må det være penger i banken for å få til det, sier Eide til VG, og foreslår en kontraktsløs kandidat i stedet: