Minamino matchvinner – Liverpools 11. strake seier

(Liverpool-Norwich 2–1) Manager Jürgen Klopp lot 10 av reservene fra sitt ferske ligacuptittelmannskap sørge for Liverpools 11. seier å rad – og avansement til FA-cupens kvartfinale.

MATCHVINNER: Takumi Minamino scoret Liverpools mål mot Norwich. Her blir han gratulert av lagkameratene Alex Oxlade-Chamberlain (t.v.) og James Milner.

Publisert: Publisert: I går 23:08

Det for første gang Liverpool har kommet seg til kvartfinalen siden de seiersvante rødtrøyene kom til semifinalen i 2014/15-sesongen, og det er første gang tyske Klopp, som tok over som manager i Liverpool i oktober 2015, har ledet laget frem til kvartfinalen.

– Lagånden er viktigst. Vi jobber for hverandre. Vi er som en stor familie, sier Liverpools Konstantinos Tsimikas i et intervju med Vsport1 etter kampen.

Men det hang i en litt tynn tråd da Lukas Rupp – perfekt fremspilt av Josh Sargent – med et kanonskudd forbi Alisson Becker 13 minutter før slutt reduserte til 2–1.

– Full gass fra start. Det vi pleier å få fra den kanten, mente Vsport1-ekspertkommentator Rune Bratseth foran kampstart i FA-cupens åttedelsfinale – og siktet til Liverpool.

Mot Mathias Normanns Norwich, underdogen som – også av Bratseth – ble levnet en liten sjanse på bakgrunn av hjemmelagets straffesparkstrabasiøse ligacupfinaleseier mot Chelsea søndag. Liverpool stilte nå, tre dager senere, på langt nær med såkalt toppet lag. Blant andre uten Mohamed Salah. Egypteren satt ikke engang på innbytterbenken.

SEIERSGLIS: Jürgen Klopp har for første gang klart å ta Liverpool til kvartfinalen i FA-cupen.

På banen var derimot Curtis Jones. I niende spilleminutt i kampen om kvartfinalen dro 21-åringen seg fri og vred fra 16-meterstreken ballen i bane over Norwich’ nederlandske keeper Tim Krul (33) – hvorpå den «falt» ned på tverrliggerens overside.

Seks minutter senere kunne Teemu Pukki gitt Norwich 1–0. Det gjorde finnen ikke. Sekunder senere bød på den annen side Liverpools Diogo Jota Mathias Normann på en luftetur. Det lot ikke til å affisere nordmannen, som fortsatte å være en drivende kraft fra gjestenes midtbane.

– Han er en tøffing, ikke engstelig for å bite fra seg, mener Rune Bratseth.

Den kraften fikk seg en skudd for baugen da greske Konstantinos Tsimikas fra venstre la ballen presist inn til belgiske Divock Origi, som med en fjærlett bevegelse i trengt posisjon befordret den til japanske Takumi Minamino – som i sin tur dro til med strak høyre vrist fra fem meters hold.

1–0 etter 27 minutter.

DEN FØRSTE: Liverpools Minamino legger inn 1–0 bak Norwich-keeper Tim Krul.

Pang!

Liverpool-corner fra venstre ved Tsimikas, ballen via Norwich-kaptein Ben Gibsons litt lave hode – og fra den skallen: Ned i bena på en veldig alenestående Minamino. Høyre vrist denne gangen også. Ballen føk via venstre stolpe inn bak Kruls for korte fingre.

Premier League-tabellens nummer to versus nummer 20: 2–0 til pause.

TENTE HÅP: Lukas Rupp prikker inn reduseringen til 2–1.

Foran et fullsatt, toppluekaldt Anfield dreide det seg etter den mest om ikke å tenne håp hos motstanderen. Mathias Normann ble byttet ut til fordel for Billy Gilmour da det gjensto en halv time. Forestillingen kunne betegnes som tam, helt til Lukas Rupp nærmest ut av det blå – eller røde – bokstavelig talt løp helt rett og klinket inn 2–1 bak Alisson Becker i Liverpools mål.

Etter det hadde faktisk Norwich en mulighet eller to til å utligne. Men det ble med det. Dermed lever også Liverpools håp om en «kvadruppel», etter at de på søndag vant ligacupen. I tillegg til å kjempe i FA-cupen, er også Liverpool med i kampen om trofeet i Premier League og Champions League.