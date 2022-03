Knallsterk snuoperasjon da Thompson debuterte for Oilers: - Mer teknisk enn hva det er i Nord-Amerika

Det startet seigt for Stavanger Oilers da de møtte Sparta på borteis, men den ferske seriemesteren viste nok en gang kvalitet da de snudde en kamp til seier. Dermed ble det en perfekt start på Oilers-karrieren til Tristan Thompson.

Steven Whitney og resten av Oilers jubler for seiersmålet i Sparta Amfi.

Christoffer Hjalmarsson

Sparta - Oilers: 3–4

SARPSBORG: - Dette var deilig! Å få den første seieren unnagjort med en gang, det er fint, smiler Tristan Thompson. Backen gjorde seg ikke bort med de sjansen han fikk mot Sparta.

– Det var en artig kamp med høyt tempo. Litt mer teknisk enn hva det er i Nord-Amerika, men det er bra å spille på den måten. Egentlig litt mer som forventet, der man setter fart så fort man har muligheten. For min del var det litt rustent i starte, men jeg klarte etter hvert å spille mitt spill, sier Thompson.

25-åringen var med til kampen som den syvende backen, men greit med spilletid allikevel. Trener Juha Kaunismäki var fornøyd med det han så av den nye eleven.

Oilers’ nye back, Tristan Thompson.

– Jeg synes han spilte en bra kamp. Spesielt med tanke på at han har vært her så kort og ikke har så mange treniger med laget. Så jeg tror han kan hjelpe oss bra, oppsummerer Kaunismäki.

– Hva forventer dere av han fremover?

– Vi har nå en meget sterk backstall og konkurransen er tøff. Det vi vil er at han bruker skøyteferdighetene sine og spiller enkelt. Vi trenger ingen playmaker bak der, sier Kaunismäki.

Finnens liste er omtrent den samme som Thompson kommer med selv. Han er hentet inn for å forsvare målet, men har også ett og annet å by på fremover på banen.

– De kan forvente solid spill og jeg tenker først og fremst defensivt, men får jeg sjansen til å score kommer jeg definitivt til å ta den, slår Thompson fast.

– Hvordan er det å komme inn i laget nå rett før sluttspillet?

– Både spillerne og treneren har vært glimrende, så overgangen har egentlig vært lett. Jeg har også hørt mye bra om laget og ting er som forventet, skryter Thompson.

Tøff start for Oilers

Kun to dager etter seiersfesten i Jordal slet Oilers med å komme i gang mot Sparta. Hjemmelaget i Sarpsborg kjørte på fra start og skapte flere gode sjanser. Joona Partanen, som fikk en sjelden sjanse i mål, holdt imidlertid tritt og hentet frem et par gode redninger.

Nærmest scoring i første halvdel var faktisk Tristan Thompson, men da i feil ende. Oilers-debutanten brøt en pasning som fikk en retningsforandring og med det nesten snek seg inn i mål, men han slapp med skrekken. Foruten om det gjorde backen en grei figur i første periode.

Tristan Thomspon fikk sin Oilers-debut mot Sparta.

Tristan Thompson kom greit fra det i sin første kamp for Oilers.

Fremover på banen var det null og niks fra Oilers mens Sparta fortsatte kjøret og snaut to minutter før pause ble det uttelling. Et skudd fra blå snek seg inn bak en Partanen som hadde svært dårlig sikt. Lite å si på at Sparta tok med seg en ledelse i garderoben.

Slo tilbake etter tung start

Ander periode startet på verst tenkelig vis for Oilers. Allerede etter 16 sekunder fikk Ludvig Hoff fem minutters utvisning for boarding og dermed ventet en lang undertallsperiode. Den utnyttet Sparta med scoring etter fint spill.

Selv om Oilers da måtte fortsette i undertall hold de unna, og de var sågar nær scoring da Dan Kissel kom alene gjennom. Han brant imidlertid den sjansen, men Oilers begynte så smått å heve seg og halvveis ut i perioden tok de kommandoen.

Andre Strandborg jubler for redusering mot Sparta. Scoringen var det som satt fart på Oilers.

Først tvang Andre Strandborg inn pucken nede ved stolperota etter å ha tatt turen rundt mål før Thomas Berg-Paulsen var sikker da han kom alene med keeper. Oilers kjørte virkelig på og helt på tampen var kampen snudd.

I et overtall ble pucken kastet mot mål og i mølja som oppstod var det Jarrett Burton som fikk styrt den forbi keeper. Plutselig 3-2 til Oilers foran siste periode.

– Jeg er ekstremt stolt av laget. Det har vært en tøff reise og vi har vært lenge på tur, og det at vi kommer tilbake etter å ha tatt seriegullet. Det er sterkt, sier Kaunismäki. Han var spesielt fornøyd med hvordan laget opptrådde etter Hoff sin utvisning.

– Vi var ikke helt enig i den utvisningen der, men når den var unnagjort fikk vi en gnist. Det virket litt som om man pirket borti den sovende bjørnen, sier Oilers-treneren.

Amper start

Det ble raskt dårlig stemning på isen da tredje periode var i gang. Mange meldinger og mye kjefting, og et par smeller. Det tente også skikkelig til da Strandborg taklet hardt nede i rundvantet. Da var bråket i gang og etter tumulter ble en mann fra hvert lag sendt i fryseboksen.

Kun sekunder senere pådro Oilers seg en ny utvisning og i spill tre mot fire ble det tøft. Niklas Roest fant veien forbi Partanen og dermed var lagene like langt.

Utover i tredje periode ble det bare dårligere og dårligere stemning. Ved hvert eneste stopp i spillet var det krangling, knuffing og meldinger. Det sørge for en rekke utvisninger begge veier, og det var mye spill fire mot fire. De periodene var det imidlertid ingen som klarte å utnytte.

Nicolai Bryhnisveen tok telling etter en kollisjon, men fikk to minutter for diving da han reiste seg opp igjen.

Mange satt nok etter hvert å ventet på overtid, men Oilers hadde en siste anstrengelse i seg. Etter et par raske avslutninger var med et Steven Whitney fri foran mål og fra kloss hold fikk han satt pucken forbi keeper.

Mot slutten tok Sparta ut keeper og de hadde et solid press, men de kom ikke nærmere enn et bra sjanse med sekunder igjen. Partanen hentet imidlertid opp en fin redning og dermed tok Oilers en knallsterk seier på borteis.

KAMPFAKTA

Sparta Sarpsborg – Stavanger Oilers (1-0, 1-3, 1-1)

Fjordkraftligaen, 42. serierunde

Sparta Amfi: 1301 tilskuere

Mål: 1-0 Robin Soudsky (Spaberg Olsen, Østby)(18:18), 2-0 Kristian Jakobsson (Roest, Meisingset)(21:07 PP), 2-1 Andre Strandborg (Søberg, Klavestad)(29:24), 2-2 Thomas Berg-Paulsen (Whitney, Tangen Henriksen)(37:22), 2-3 Jarrett Burton (Rokseth, Kissel)(39:45 PP), 3-3 Niklas Roest (Meisingset)(44:22 PP), 3-4 Steven Whitney (Ulriksen, Burton)(56:27)

Utvisninger: 6x2 min – 6x2 min + 1x5 min

Skudd: 25 – 22

Hoveddommere: Petter Bjerkan Bakken og Christian Bo Persson

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Andreas Klavestad

2. backpar: Dennis Sveum og Daniel Rokseth

3. backpar: Kristian Østby og Nicolai Bryhnisveen

Ekstra back: Tristan Thompson

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Christoffer Karlsen

3. rekke: Sander Hurrød, Andre Strandborg og Markus Søberg

4. rekke: Noah Aarthun, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen