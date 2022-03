Høglund dømt for promillekjøring to ganger – skal lede ny Formel 1-satsing

Tirsdag offentliggjorde Viaplay at Daniel Høglund (35) skal lede deres nye storsatsing på motorsport – kun et halvt år etter at han sa at det vil være umulig å lede Formel 1-sendinger i fremtiden.

ÅPENHJERTIG: Daniel Høglund i intervjuet med VG etter å ha blitt tatt for promillekjøring for andre gang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg sa det i en tid hvor jeg var langt nede. Det var en klar følelse da at den muligheten var lukket, sier Høglund til VG.

I høst ble Høglund tatt av skjermen etter at han ble tatt med 1,08 i promille midt på natten i Oslo sentrum, kun tre år etter at han krasjet en bil i Larvik, den gangen med en promille på 1,92.

I et intervju med VG fortalte Høglund at han skammet seg og innrømmet at han hadde et alkoholproblem.

Viaplay-profilen ble dømt til 35 dagers betinget fengsel i tillegg til en bot på 120 000 kroner.

Høglund var også klar på at det var umulig å lede Formel 1-sendinger i fremtiden all den tid bil og alkohol ikke hører sammen.

– På det tidspunktet, litt over et døgn etter hendelsen, tenkte jeg selvsagt at det ikke var aktuelt. Det er ikke noe jeg forventet at skulle skje. Mine sjefer har bedt meg om å ta denne oppgaven, så da forholder jeg meg til det, takker for tilliten og gleder meg til å være med å bygge den største F1-satsingen noensinne, sier Høglund.

– Jeg ville aldri tatt den jobben hvis det ikke var for det var ønsket av arbeidsgiver og det fantastiske F1-teamet vårt. Når jeg nå har vært så heldig å bli bedt om dette, så ser jeg frem mot å få jobbe med en fantastisk gjeng og en fantastisk sport.

Kristian Oma er sportssjef i NENT, selskapet som eier Viaplay, og sier følgende om valget:

– Vår vurdering er at vi har en veldig god programleder som skal jobbe som nettopp det i vårt Formel 1-studio. At han sa det den gangen er sannsynligvis på grunn av at alt var ferskt og fordi ikke alle tanker var like klare der og da. Programlederen er det som blir vurdert, og han trenger vi for å løfte denne satsingen, sier Oma.

– Selv om det kanskje høres litt ekstra umusikalsk ut når han jobber med motorsport, så er det samme prinsippet som gjelder i håndball- eller fotballsendinger. Daniel har vist en imponerende vilje til å ta tak i dette. Vi forventer ingenting annet enn at han er kjempeflink i jobben sin.

Høglund sier han er forberedt på at noen reagerer og at «det må han leve med».

– Jeg er fortsatt ansatt i NENT og har jobbet med både fotball, håndball og vintersport siden da. Hva slags type forbilde jeg er får andre bedømme. Jeg kan bare gjøre jobben min så godt som mulig og bli bedømt ut fra det, sier han.