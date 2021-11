Solbakken blåser ut mot 90-tallsheltene: – Irriterer meg

ROTTERDAM/OSLO (VG) Ståle Solbakken er kritisk til tidligere landslagshelters uttalelser om det norske landslaget.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

For 11. gang på rad blir det ikke noe sluttspill for de norske landslagsherrene. På pressekonferansen etter kampen ble Ståle Solbakken spurt om det var for store forventninger knyttet til landslaget.

– Jeg synes mange er realistiske. De som er urealistiske er ofte de som har spilt på landslaget på 90-tallet, som ikke har fulgt med. Der er det noen som tror du kan gjøre det samme som da. Det påvirker ofte opinionen og noen av dere, hva vet jeg, men jeg føler at norsk presse har et realistisk forhold til dette, sier Solbakken.

53-åringen spilte selv 58 landskamper for Norge fra 1994 til 2000, og langer ut mot tidligere lagkamerater, uten å navngi noen konkret.

forrige





























fullskjerm neste Alle foto: Bjørn S. Delebekk 1 av 16

– Det er så lett å kaste seg over at vi ikke kvalifiserer oss. Det er jeg sier til gutta også- Dette må vi leve med helt til vi står der, og jeg er 100 prosent sikker, i hvert fall 99 prosent sikker, på at vi kommer til å være i Tyskland-EM. Vi er bunnsolide og har mye å bygge på. Vi skal ta konstruktiv kritikk, men vi skal også se helhetsbildet.

– De 90-talls-/Drillo-entusiastene, både noen av de som var på banen og noen av de som var utenfor banen, de har ikke fulgt med i tiden. De driver og kravler tilbake i tid til og prater om da ingen hadde hørt om soneforsvar. Det irriterer meg. Det er de som burde kunne det litt bedre, sier han videre.

Kjetil Rekdal er kanskje den mest fremtredende av «90-tallsheltene» i media. Under landskampene jobber han som ekspert for VGTV. Han hadde ikke fått med seg Solbakkens utspill etter kampslutt, men følger landslagssjefen på mye av det når han får utspillet gjengitt.

– Fotball utvikler seg med et enormt tempo. På 20 år er alt totalt annerledes. Det krever mye mer intensitet og det går mye fortere nå enn det gjorde da. Der følger jeg Ståle på det han sier. Det er ikke noe overraskende, men for meg er det umulig å vite hva han mener eller hvem han sikter til med utsagnet sitt. Vi er uansett enige om at det er vanskelig å kopiere historie, sier Rekdal til VG.

Rekdal har samtidig klare tanker om hva som skiller 90-tallsgenerasjonen og de som spiller for landslaget nå.

– Det jeg etterlyser er den fandenivoldskheten generasjonen min kanskje var bedre på. Vi spilte ikke bra hele veien, men vi hadde en krigersk innstilling. Vi var bedre på det, men ferdighetene er samtidig mye bedre i dag. Jeg har vært med i mange generasjoner, og ser at forutsetningene og kravene endres.

Rundt sin rolle som ekspert, understreker han at han bare forsøker å komme med sine meninger rundt det han ser.

– Jeg er ikke involvert i landslagsmiljøet, men jeg prøver å gi et bilde av det jeg ser. Hva jeg synes er bra og ikke. Nasjonalfølelsen min er enorm, og man sitter å håper i alle kvaliker. Vi har blitt skuffet i 20 år. Det er klart at vi blir skuffet igjen og igjen, sier Rekdal.

Etter å ha blitt nummer tre i kvalifiseringsgruppen, pekte Solbakken på den første kampen mot Tyrkia og lørdagens kamp mot Latvia som de kritiske kampene.

– Vi må erkjenne og si at vi mislykkes med å komme til VM. At vi skal komme foran Tyrkia over ti kamper, det må vi ha som mål og som et realistisk mål. Vi har tatt ett poeng i de to kampene.

Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen var etter tirsdagens kamp skuffet over at Norge ikke kom seg til en eneste målsjanse.

– Dette var skuffende, men ikke veldig overraskende. Mye ble ødelagt mot Lativa. Mye av det skyldes at vi har mistet Haaland. Det kunne vippet det vår vei, men slik gikk det ikke. Vi ser at vi mangler det offensive for å gå videre i dag. Vi gjorde en dårlig førsteomgang, men hevet oss etter pause. Jeg tror faktisk at vi hadde klart oss om vi kun trengte uavgjort, sier Drillo i et intervju med TV 2 gjort hjemme i egen stue etter kampslutt.