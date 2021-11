Manchester-derby på Old Trafford

Så scorer City like før pause! Cancelo slår et innoverskrudd innlegg fra venstre. Shaw slipper ballen forbi seg og da får Bernardo Silva slengt ut en fot og avsluttet. Der er ikke De Gea heldig når han slår ballen videre inn i eget nett. Foto: Martin Rickett/Pa Photos

God sjanse for Ronaldo, som spilles gjennom av Wan-Bissaka og avslutter fra litt skrått hold. Ederson redder fint og flagget kommer også opp for offside. Ser ganske klar ut den.

De siste ti minuttene har det vært 50-50 i ballbesittelse. Et tegn på at United har jobbet seg litt inn i kampen.

Corneren ender med et skudd fra Cancelo. De Gea slår over til en ny corner.

Nesten for Ronaldo! Selvsagt er det han som får muligheten. Shaw slår fint inn fra venstre og Ronaldo varter opp med en flott volley fra 12-13 meter, men Ederson er med på notene og får slått unna. Returen havner mer eller mindre i beina til Greenwood, men den kommer såpass raskt at han ikke får stokket beina og avsluttet mot mål. Foto: Martin Rickett/Pa Photos

De Bruyne slår tidlig inn mot Foden, men engelskmannen er for sent ute og når ikke ballen.

City tar ledelsen! Først er det Walker som slår et godt innlegg som Gündogan nesten setter i mål. City vinner ballen tilbake og Cancelo slår inn fra venstresiden. Bailly slenger seg frem for å klarere unna, men han sender den over De Gea og i mål! Foto: Oli SCARFF / AFP

For City så er stjerner som Grealish, Sterling og Mahrez alle henvist til benken. Rapportene tilsier at det er De Bruyne som starter i spissrollen/falsk nier.

For Manchester United er det knyttet spenning til sammensetningen av forsvaret. Varane måtte ut med skade mot Atalanta og er ute av spill i rundt en måneds tid. Victor Lindelöf måtte stå over mot Atalanta og er usikker. I så måte vil det bli interessant å se om Manchester United fortsetter med en trebackslinje, eller om de skifter tilbake til en backfirer.

Siden Ole Gunnar Solskjær tok over som manager i Manchester United har det blitt spilt åtte kamper mellom de to Manchester-lagene. Det har endt med fire seirer til Manchester United, tre seirer til Manchester City og én uavgjort.

