Henrik Ingebrigtsen håper på «rekrutteringsboom» etter friidretts-NM

Henrik Ingebrigtsen håper Norges OL-suksess og det kommende friidretts-NM i Kristiansand vil gjøre underverker for rekrutteringen til friidretten på Sørlandet.

Victoria Hoff (i bakgrunnen), Elsa Damsgaard (t.v.) og Isabell Hoff var blant de mange barna som lørdag fikk møte Henrik Ingebrigtsen på Torvet i Kristiansand.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

KRISTIANSAND: – Norsk friidrett har et moment nå som jeg føler vi må gjøre gjeldende, sier Henrik Ingebrigtsen til Fædrelandsvennen på Torvet i Kristiansand.

30-åringen fra Sandnes referer til de to norske OL-gullene tatt av lillebror Jakob på 1500 meter, og Karsten Warholm på 400 meter hekk i Tokyo nylig.

Ingebrigtsen er Kristiansand for å kaste glans over sitt eget barneløp, samt det forestående norgesmesterskapet i friidrett 10.-12. september.

Og det var mye løpe- og friidrettsglede å spore på Torvet lørdag formiddag.

– Ungene må oppleve det selv. Det nytter ikke bare å høre at friidrett er gøy eller at noen er gode. De vet ikke det før de har prøvd, sier han.

EM-vinneren på 1500 meter fra 2012 er klar på at også NM-arrangementet nå i kjølvannet av OL, har potensiale til å gi rekrutteringen et løft.

– NM er et viktig arrangement for norsk friidrett og med på å skape den rekrutteringen. For de fleste er EM, VM og OL noe man har et forhold til gjennom TV. NM er nærmere, det er en større bredde, og ganske oppnåelig for veldig mange, sier Ingebrigtsen.

En skade har satt en stopper for Henrik Ingebrigtsens sesong. Lørdag var han i Kristiansand med sitt eget barneløp, og for å promotere NM som arrangeres på Kristiansand stadion i september.

– Imponert over de unge

I tillegg til barneløpene på Torvet lørdag, var det også muligheter for de unge til å teste ut både hekkeløp, lengde, høyde og kastøvelser.

– Løpene var konge. Det er så mange små som imponerer og bare «gønner» på med full innsats, sier Ingebrigtsen og ser utover det yrende folkelivet på Øvre Torv.

Selv er han skadet og satt ut av spill til langt utpå vårparten neste år, men han hadde hendene full med å signere autografer og ta bilder sammen med de unge håpefulle.

– Vi løp tre ganger, forteller Elsa Damsgaard (9) med en gullmedalje hengende rundt halsen.

Var det stas å møte Henrik Ingebrigtsen?

– Ja, sier Elsa i kor med venninnen Victoria Hoff (9).

– Et viktig bidrag til rekrutteringen

NM-arrangør KIF har også merket effekten av den norske friidrettssuksessen i OL.

De siste ukene har det kommet mange innmeldinger. Inger B. Steinsland, som er leder av organisasjonskomiteen til NM, sier de nå må smi mens jernet er varmt.

– En dag som dette med barn, hvor flere ikke har hatt kontakt med friidrett tidligere, får delta i løp og forsøke seg på flere øvelser, er et viktig bidrag i forbindelse med rekruttering, sier Steinsland.

I likhet med Ingebrigtsen, var hun strålende glad for de mange fremmøtte under Friidrettens jubileumsdag en snau måned før NM.

– Det har vært veldig positivt og det har gått strålende, sier hun og føyer til at det skal arrangeres en lignende dag rett i forkant av NM i september.

Kan det hende det har vært en fremtidig OL-medaljør som har vært i aksjon her i løpet av dagen?

– Ja, vi regner med det, avslutter Steinsland med glimt i øyet.

Leder av organisasjonskomiteen til NM, Inger B. Steinsland, på Torvet i Kristiansand lørdag formiddag.