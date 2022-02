Oilers henter Mauldin tilbake

– Han er anvendelig, sier Pål Higson som er på reise i USA.

Greg Mauldin kommer tilbake til Oilers ett år etter at han forlot serielederen.

Stig Nilssen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Oilers har valgt å forsterke troppen inn mot siste del av sesongen, skriver klubben på egne hjemmesider.

«Det er imidlertid ingen ny spiller som kommer inn dørene i DNB Arena. Tvert imot har vi gleden av å ønske en av de siste sesongers publikumsfavoritter Greg Mauldin velkommen tilbake.

Greg har de siste årene jobbet som trener i USA Hockey sitt spillerutviklingsprogram. Siden jul har han kombinert dette med spill i Kalamazoo i ECHL.

Sist han akslet oilersdrakten var mot Vålerenga i Furuset Forum 25. februar 2020. Den gang satte en stygg skade stopper for serieinnspurten hans med laget. Kort tid etterpå satte koronapandemien en stopper for NM-sluttspillet i ligaen», melder Oilers.

Sportssjef Pål Higson er for tiden på reise i USA. Han er godt fornøyd med nyheten han slapp.

– Alle som kjenner Greg vet at vi får en spiller som vil forsterke laget på mange områder. Han kan spille både ving og center og er like anvendelig i 1. som i 4. rekka. Greg gjør det som trengs for at laget skal lykke, sier Higson til oilers.no.