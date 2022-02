Klæbo sjanseløs i første OL-renn: Gull til Bolsjunov

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) var ikke i nærheten av å henge med erkerival Aleksandr Bolsjunov (25) under søndagens 30 kilometer.

LANGT BAK: Johannes Høsflot Klæbo var sjanseløs i kampen om medaljene på 30 kilometer fellesstart med skibytte.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Oppdateres!

Etter rundt fem kilometer startet hardkjøret på herrenes 30 kilometer fellesstart med skibytte. Iivo Niskanen fikk en luke ned til resten av feltet, og da våknet Aleksandr Bolsjunov.

Russeren tok seg opp til Niskanen, mens de norske utøverne ikke klarte å henge med. Johannes Høsflot Klæbo var sjanseløs til å følge med Bolsjunov, og ved skibyttet etter 15 kilometer var han over halvannet minutt bak erkerivalen.

Mot slutten tok Klæbo det rolig og endte på 40. plass, over ni minutter bak Bolsjunov.

SEIER: Aleksandr Bolsjunov jubler inne for seieren inne på oppløpet.

Bolsjunov var fullstendig overlegen i siste halvdel av rennet, og etter tre sølv og én bronsemedalje i 2018, gikk han inn til sitt første OL-gull i suveren stil, 1.11 foran landsmannen Denis Spitsov og 2 minutter foran Niskanen.

– Se på Bolsjunov, da. Han er i et helt eget univers i dag, sa VGTVs ekspert Sondre Sundby underveis i rennet.

– Det Bolsjunov gjør her er helt sinnssykt, sa han videre.

– Jeg er litt slått i bakken av resultatet. Det var et scenario jeg hadde ikke sett for meg, at det skulle bli så mye vann mellom båtene, sier Martin Johnsrud Sundby i Discovery-studioet etter målgang.

Det er første gang noen har vunnet en 30 kilometer fellesstart med skibytte i VM eller OL – arrangert for første gang i VM i 2003 – med mer enn ti sekunder.

Seiersmarginen er den største i et individuelt renn på herresiden i VM og OL siden Johann Mühlegg vant 50-kilometeren i Lahti i VM i 2001 med snaut to minutter.

BEST AV DE NORSKE: Hans Christer Holund ble nummer fire.

Hans Christer Holund ble best av de norske på en fjerdeplass, to og et halvt minutt bak Bolsjunov. Pål Golberg spurtet inn til en femteplass like bak.

– Game over, dette er en fiasko, konstaterte Discovery Sveriges ekspert, Peter Larsson, underveis i rennet, ifølge Expressen om de norske prestasjonene.

– Det er merkelig, det norske laget er rystet, sa kanalens kommentator, Petter Barrling.

Hans Christer Holund var den som var nærmest å følge Niskanen da tempoet økte etter fem kilometer. Da det var i ferd med å bli en luke, valgte Holund å ta drikke på toppen av en bakke og mistet for fullt kontakten med Niskanen.

Han klarte heller ikke å følge da Bolsjunov kom forbi i jakten på Niskanen.

Ved skibyttet var Holund og Pål Golberg snaut 40 sekunder bak tetduoen, og dermed i underkant av ti sekunder bak russiske Denis Spitsov på tredjeplass.

– Slike avstander har vi ikke sett før på en 30 kilometer før. I en fellesstart i herrefeltet hvor det er så jevnt ... Jeg tror ikke det hadde sett slik ut hvis dette gikk i lavlandet. Høyden har mye å si her, sa Sondre Sundby.

Ut på skøytedelen rykket Bolsjunov tidlig fra Niskanen, og Niskanen ble etter hvert også passert av Denis Spitsov.

Den fjerde norske herren i rennet, Sjur Røthe, brøt rennet tidlig.

Fakta Johannes Høsflot Klæbo på distanse i mesterskap VM i Lahti i 2017:

15 kilometer klassisk: 15. plass OL i Pyeongchang i 2018:

30 kilometer fellesstart med skibytte: 10. plass VM i Seefeld i 2019:

30 kilometer fellesstart med skibytte: 30. plass VM i Oberstdorf i 2021:

30 kilometer fellesstart med skibytte: 4. plass

50 kilometer klassisk: Disket OL i Beijing i 2022:

30 kilometer fellesstart med skibytte: 40. plass Les mer

Allerede som 21-åring tok Johannes Høsflot Klæbo sin første VM-medalje da han tok bronse på sprinten i Lahti i 2017. I OL i 2018 og VM i 2019 og 2021 ble det tre gull i hvert av mesterskapene, og ved alle tre anledninger gull i sprint, lagsprint og stafett.

På distanse har det ikke gått like bra for Klæbo i mesterskap. Riktignok var han svært nær ved flere anledninger i Oberstdorf i fjor, men da ble det fjerdeplass på 30 kilometer fellesstart med skibytte og han ble disket fra gullet på femmilen etter et sammenstøt med Aleksandr Bolsjunov på oppløpet.

I første forsøk i årets OL kom Klæbo igjen til kort i kampen om en medalje i et distanserenn.