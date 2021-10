Mener RBK forsøkte å sverte ham med «drittpakke»

Per Joar Hansen tar et oppgjør med Rosenborg i sin nye bok. Og omtaler en telefonsamtale fra Brakka til NTF.

Per Joar Hansen på pressekonferansen i Trondheim tirsdag formiddag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det skjønner alle, at hvis en arbeidsgiver får en telefon fra en tidligere arbeidsgiver om at de helst ser at man ikke skal begynne å jobbe der, så er det en drittpakke. Jeg kan ikke se det som noe annet enn det, sier Per Joar Hansen til Adresseavisen.

På en pressekonferanse tirsdag formiddag presenterte «Perry» sin nye bok, hvor han blant annet beskriver flere situasjoner fra sin tid i Rosenborg.

Blant dem det han selv kaller en «drittpakke» fra klubben et halvt år etter at han måtte gå som trener i 2014.

«Norsk Toppfotballsenter ville ansette meg i en rolle som konsulent, med fokus på benchmarking av europeiske utviklingsklubber opp mot norske. Jeg trodde avtalen var i boks. Så ringte toppfotballsenterets leder Espen Olafsen og sa at det hadde kommet en telefon fra noen i RBK. Der i gården ønsket de ikke at toppfotballsenteret skulle ansette meg. Himmel! Hadde jeg fått tak i den RBK-personen der og da, tror jeg han hadde levd farlig» skriver han i boka, og fortsetter:

«Jeg ble både skuffet, forbannet og oppgitt over denne dritpakken som de åpenbart prøvde å sverte meg med».

I boka kommer han ikke med navn på hvem som skal ha sagt dette.

Les også Hardt ut mot Sørloth: - Har aldri opplevd en slik oppførsel fra en spiller

Les også Perry og Lagerbäck varsler oppgjør med NFF: Se pressekonferansen her

– Skuffende

– Hva de sa vet jeg ikke ordrett. Men det gikk to-tre dager hvor vi måtte rydde opp i det. Det er klart noe jeg reagerer på, når jeg har vært som spiller og trener i Rosenborg i flere perioder. Det var j*vlig skuffende, det må jeg få lov til å si.

– Tok du det opp med Rosenborg?

– Jeg har tatt det opp. De nekter jo for å ha gjort det. De sier de ikke kjenner seg igjen og ikke vet hvem det er, men jeg vet at det har skjedd, sier Hansen, og sier at han fikk vite om «drittpakken» fra toppfotballsenteret.

– Hvem tok du det opp med?

– Jeg tok det opp med noen av lederne i klubben.

– Tok du det opp med daglig leder Tove Moe Dyrhaug?

– Ja, hun kjenner jeg godt, så det kan du si at det var. Hun visste ikke noe om det. Jeg konstaterte bare at det hadde skjedd, så er det ikke mye mer jeg kan gjøre med det, sier Hansen.

Ukjent

Adresseavisen har vært i kontakt med Moe Dyrhaug, daglig leder i RBK både den gang og nå.

Hun husker å ha pratet med Perry, hvor han mente at NFF hadde mottatt en telefon fra RBK. Men sier at «denne informasjonen er helt ukjent for henne, og at hun derfor ikke kan svare på det.»

I boka skriver «Perry» at Espen Olafsen i toppfotballsenteret var «klare på at det ikke var norske toppklubber som bestemte hvem som skulle jobbe hos dem. Så jeg fikk jobben».

Han beskriver i dag forholdet sitt til Rosenborg som «profesjonelt».

– Rosenborg har vært en del av livet mitt og jeg ønsker dem alt godt, men ting blir ikke nyansert. Derfor har jeg prøvd å gi et litt annet bilde av mine opplevelser. Det går både på kulturen i Trøndelag og måten de ser på klubben i et internasjonalt perspektiv. Det handler ikke om å sparke noen, men det handler om å nyansere bildet, sier Hansen.