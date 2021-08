Den komplette utøver: – Behersker miksen av øvelser best

TOKYO (Aftenposten): Nafissatou Thiam kom inn blant de siste i finalen på 800 meter. Likevel ble hun vinneren.

Gullvinner Nafi Thiam (t.h.) gratuleres av toer Anouk Vetter fra Nederland. Et følelsesladet øyeblikk. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Mette Bugge Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Belgieren holdt seg for munnen rett etter at hun kom i mål. Deretter satte hun seg ned med store øyne på banedekket. Thiam hadde klart noe bare legenden Jackie Joyner-Kersee hadde maktet før henne: forsvare et olympisk gull i mangekamp.

Like etter var den allsidige utøveren omfavnet av de to nederlandske deltagerne Anouk Vetter og Emma Oosterwege, som tok sølv og bronse. Så kom flere tårer da resten av feltet kom for å holde rundt henne.

Må ha spenst, fart, styrke og utholdenhet

Mangekamp for kvinner betyr syv øvelser som er så forskjellige at de kan synes motstridende for ikke-eksperter: over hekker, sprint og langløp, hoppe høyt og langt, kaste to ulike redskaper som kule og spyd. Alt skjer over to dager.

Hva er disse kvinnene laget av som sprenger grenser ved å være så altetende? Mange av dem holder også et skyhøyt nivå i enkeltøvelser sammenlignet med spesialistene.

– Hun er komplett i den forstand at hun behersker miksen av øvelser best. Dessuten er Thiem mentalt utholdende og har god evne til å restituere, sier professor Øyvind Sandbakk.

Han opplyser at det er hurtighet, spenst og teknikk som vektes høyest i mangekamp. Han påpeker at noen øvelser er komplementære:

– Lengde trenger høy maksfart, 200-meterløpere må ha spenst i steget, hekk krever både fart og spenst i tillegg til god hekketeknikk. Samtidig kreves motstridende egenskaper i enkelte øvelser.

Høyde krever høy kroppslengde og lav vekt, kule høy vekt og stor muskelmasse. I spyd er stor er bevegelighet i skulderpartiet en fordel.

Alle på stadion har med/får flagg. De tre på pallen var intet unntak. Gullvinner Nafissatou Thiam flankert av toer Anouk Vetter og treer Emma Oosterwegel. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Har vært på Bislett Games

Steinar Hoen er sjef for Bislett Games, som også har hatt Thiam på besøk. Den gangen deltok hun i høyde. Der har hun innehatt en 8. plass på verdensrankingen.

– For noen år siden var hun trekkplaster foran Diamond League-stevnet i Brussel. Det hører til sjeldenhetene at mangekjempere er det på slike stevner, sier han.

Blid og fornøyd. En vinner for Belgia. Nafi Thiam er populær på hjemmebane. Foto: LUCY NICHOLSON /Reuters

Dro seg inn på dag to

Men det var ikke høyde som skulle sikre «Nafi» totalseieren. Etter at hun kom litt bakpå i de fire første grenene (3. plass), dominerte hun spyd og lengde.

«Dag to hadde jeg virkelig fokus,» sa hun til pressen.

Dermed kastet hun spydet 54.68 meter, det beste hun hadde prestert denne sesongen. Og jaggu fikk hun ikke opp 6.60 meter i lengde. Sluttsummen ble 6791 poeng.

Thiam kunne ta imot det belgiske flagget og drapere det rundt hodet som et sjal. Hun hadde også gått med sitt lands flagg på åpningsdagen.

forrige











fullskjerm neste 100 meter hekk, men ikke helt fornøyd med åpningøvelsen. 1 av 7 Foto: Charlie Riedel / AP

Ingen hvem som helst

26-åringen er ingen hvem som helst. Hun vant VM-tittelen i 2017 og ble nummer to i 2019. Europamester er hun også, både innendørs og utendørs. Og nå med to OL-gull.

I Rio-OL ble hun den yngste mangekjemperen i historien i en alder av 21 år.

I Tokyo var den tøffeste utfordreren regjerende verdensmester Katarina Johnson-Thompson, men hun måtte gi seg etter tre øvelser på grunn av hofteproblemer.

Alle deltagerne satt i ring rundt vinneren Nafi Thiam. De så på resultattavlen, men visste at hun hadde vunnet. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Fakta Syvkamp Konkurransegren i friidrett sammensatt av syv deløvelser. Arrangeres over to dager. Resultatene i hver øvelse omregnes til poeng etter en tabell, og poengene summeres. Avløste i 1981 femkamp som internasjonal mesterskapsgren. Olympisk gren siden 1984. Konkurransen første dag: 100 meter hekk, høydehopp, kulestøt, 200 meter

Andre dag: Lengdehopp, spydkast, 800 meter Kilde: Store norske leksikon Les mer

Fakta Thiams personlige rekorder 200 meter: 24, 37 sekunder (2019) 800 meter: 2.15,24 (minutter (2017) 100 meter hekk: 13,34 (2017) Høyde: 2.02 meter (2019) Lengde: 6.86 meter (2019) Kule: 15,41 meter (2019) Spyd: 59,32 meter (2017) Les mer