Full forvirring om Djokovic: Faren hevder han er arrestert

Verdensener Novak Djokovic (34) fikk medhold i sin anke om å få bli værende i Australia, men nå hevder familien at han skal være arrestert. Australske medier hevder samtidig at dette ikke stemmer.

34-åringens far, Srdjan Djokovic har ifølge Daily Mail sagt til serbiske journalister at Djokovic allerede er arrestert i påvente av at Australias immigrasjonsminister, Alex Hawke, bruker sin personlige myndighet til å sende verdenseneren ut av landet. Sky News melder at Srdjan har sagt det samme til dem.

Også The Telegraph omtaler rapportene om at tennisstjernen er arrestert. Akkurat nå er det full forvirring rundt hva som foregår. Australske Sydney Morning Herald viser til kilder som hevder at det ikke er sant at Djokovic har blitt arrestert. Det samme gjør australske The Age.

Serbiske medier hevder at Djokovic’ far vil holde en pressekonferanse klokken 12.00 norsk tid.

Djokovic vant mandag morgen norsk tid frem i retten med sin anke etter at han ble nektet innreise til Australia. Djokovic oppfylte ikke kravene til innreise da han ankom Melbourne for å delta i Grand Slam-turneringen Australian Open, og tilbrakte fire netter på karantenehotell i påvente av et rettsmøte.

Han fikk medhold og så dermed ut til å få bli værende i Australia, og dermed så det ut til at han kunne begynne å fokusere på den kommende Australian Open-turneringen som starter 17. januar.

Statsadvokat Chris Tran varslet imidlertid etter kjennelsen at immigrasjonsminister Alex Hawke ville vurdere å bruke sin personlige myndighet til å kansellere Djokovic’ sitt visum. Nå melder Sydney Morning Herald og The Age at Hawke har besluttet å ikke benytte seg av muligheten til å kansellere visumet.

Det betyr i så fall at Djokovic er som fri mann å regne, og at han dermed kan begynne å forberede seg til neste ukes Australian Open.

Sydney Morning Herald skriver imidlertid at immigrasjonsministeren kan ta en ny avgjørelse rundt Djokovic' visum tirsdag.

Djordje Djokovic, Novaks bror, sier nå, i kjølvannet av rapportene om en mulig pågripelse, at tennisesset er sammen med advokatene sine og ser på mulige løsninger.

– De vil fange og låse ham Novak inne igjen, sier han ifølge den serbiske journalisten Sasa Ozmo.

Tennisstjernen Rafael Nadal, som i en årrekke har vært en av Djokovic’ fremste rivaler, kaller det hele «et sirkus».

– Uavhengig av om Djokovik og jeg er enige eller uenige om noe, så har rettferdigheten talt, og sagt at han har rett til å delta i Australian Open, og det synes jeg er rettferdige nå, sier spanjolen til radiokanalen Onda Cero.

Djokovic er regjerende mester i Australian Open, en Grand Slam-turnering han har vunnet hele ni ganger. Hans første Australian Open-tittel kom i 2008.

Djokovic er ikke vaksinert, men var smittet av coronaviruset i desember. Serberen har fått mye kritikk etter at han dagen etter å ha testet positivt for corona, møtte opp og delte ut priser til en flokk med barn og unge. Uten munnbind.

Han skal deretter ha stilt opp til fotografering med L’Équipe 18. desember, to dager etter påvist coronasmitte.

Fra før hadde han fått fritak fra å være vaksinert for å få delta i turneringen. Hans advokater la frem bevis for smitten og det medisinske fritaket under høringen.

Dommeren i saken innledet rettshøringen med å spørre hva mer serberen kunne gjort før han ankom Australia. Djokovic’ advokater argumentere med det samme, og retten mente at kanselleringen av Djokovic’ visum var «urimelig».

Australske myndigheter fikk, etter at kjennelsen ble klar, 30 minutter på seg til å la Djokovic forlate karantenehotellet han har vært på. Det ble også beordret at Djokovic skulle få tilbake sine personlige eiendeler og pass.

Flere Djokovic-tilhengere møtte opp utenfor høringen for å vise sin støtte til serberen. Da kjennelsen ble klar brøt det ut jubel blant tilhengerne hans:

Det har vært flere støttemarkeringer for Djokovic utenfor hotellet at han har oppholdt seg i. Det har vært demonstrasjoner mot Djokovic’ frihetsberøvelse, som også den serbiske presidenten har kalt «trakasserende».

Hjemme i Beograd er det også høylytte protester mot behandlingen av serberen.

«Takk for støtten til alle dere verden rundt for støtten deres. Jeg kan føle det og setter stor pris på det», skrev verdenseneren på Instagram.

Tumultene rundt tennisesset har også engasjert hans medspillere.

Nick Kyrgios, som er blant de største aktive tennisprofilene på herresiden, er blant de som har reagert på hvordan Djokovic-saken har blitt håndtert.

– Jeg tror helt klart på å ta grep. Jeg vaksinerte meg på grunn av andre og min mors helse, men hvordan vi håndterer Novaks situasjon er dårlig – veldig dårlig, skriver Kyrgios, og henviser til overskrifter og «memes» rundt situasjonen.