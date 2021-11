Sjekk tallene: Viking tjener 8–12 millioner mer enn budsjettert hvis de tar medalje

Viking tapte 1–2 for Sarpsborg hjemme i Jåttåvågen søndag. Her feirer spillerne Gianni Stensness’ utligning til 1–1. Med seier søndag ville Viking stått likt med Molde på 2. plass. Men bronseplasserte Viking er likevel med i sølvkampen i Eliteserien.

Til tross for tapet for Sarpsborg på hjemmebane søndag, er Viking for fullt med i kampen om medalje i serien og spill i Europa neste år. Det vil gi klubben store ekstrainntekter.

