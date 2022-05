Spilte for fremtiden da Sola sikret semifinaleplass

Tonje Lerstad er inne i sin siste tid som Sola-spiller. Oppholdet ble litt lenger takket være søndagens seier over Fana.

– Alternativet var at jeg er ferdig her. Det var ekstra deilig, sier Sola-keeper Tonje Lerstad etter at laget sikret en plass i semifinalen i sluttspillet.

