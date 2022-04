Van Gaal har kreft – avslørte nyheten i talk­show

Fotballprofilen Louis van Gaal (70) får behandling for aggressiv prostatakreft. Han skal etter planen lede Nederland i VM i Qatar på tampen av året.

Nederlands trener Louis van Gaal har fått påvist kreft.

Veteranen fortalte om sykdommen i et talkshow søndag kveld, melder den nederlandske avisen De Telegraaf.

Van Gaal fikk påvist kreften i slutten av 2020. Han opplyser at han har vært gjennom 25 strålebehandlinger. Den seneste fikk han under landslagssamlingen forrige måned. Da valgte 70-åringen å gjøre det på kveldstid, slik at nyheten ikke ble kjent og sto i fare for å påvirke spillerne.

– Du dør ikke av prostatakreft. Det er vanligvis de underliggende sykdommene du dør av, men det er en aggressiv form, sa van Gaal i talkshowet, ifølge avisen Algemeen Dagblad.

Opprinnelig hadde van Gaal gitt seg som fotballtrener etter at han fikk sparken i Manchester United i 2016, men i fjor høst gjorde han comeback for å hjelpe Nederland til VM-sluttspillet.

Han lyktes med oppgaven og bidro til å slå ut Norge på veien.

Van Gaal har vunnet flere store titler med blant annet Ajax, Barcelona og Bayern München.