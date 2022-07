Juniorverdsmeisteren frå Sandnes drøymer stort

Medan lagkompisane i Jumbo-Visma syklar for siger i Tour de France, er juniorverdsmeister Per Strand Hagenes heime i Sandnes og nyt nokre fridagar. Men heilt fri blir det likevel ikkje for supertalentet.

