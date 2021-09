Dopingutestengt rival lover Jakob Ingebrigtsen gullkamp: – Jeg er i fantastisk form

KRISTIANSAND (VG) Han har slått Jakob Ingebrigtsen (20) flere ganger og har en personlig rekord like bak den norske OL-mesteren. Neste sesong lover den utestengte kenyanske stjernen Elijah Manangoi (28) nordmannen hard kamp om VM-gullet.

FERDIGSONET: Eiljah Manangoi, her i duell med Jakob Ingebrigtsen, har vært utestengt fra idretten i to år i desember. Da kan kenyaneren vende tilbake til friidrettsbanen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sommerens OL-gull markerte et foreløpig karrierehøydepunkt for Jakob Ingebrigtsen. Finalen på 1500 meter var også første gang han maktet å slå sin argeste rival, kenyanske Timothy Cheruiyot.

En milepæl for nordmannen, men neste sesong kan han få nye kenyanske stjerneløpere å bryne seg på.

Da returnerer blant annet Cheruiyots gode kamerat og treningspartner Elijah Manangoi til friidretten. 1500-meterløperen ble utestengt i to år for gjentatte brudd på meldeplikten i 2020, men vil være ferdigsonet til neste sesong.

28-åringen, som ble verdensmester på 1500 meter i 2017, er klar på at han vil delta under VM i USA neste år.

– Målet mitt neste år er VM i Oregon – jeg kan knapt vente på det mesterskapet, sier kenyaneren til VG.

Ifølge han selv er det ingenting å utsette på formen.

– Jeg har fått trent uten opphold de siste årene. Jeg er i fantastisk form og er klar for neste sesong, sier Manangoi, som håper å blande seg inn i gullkampen i VM.

Manangoi og Jakob Ingebrigtsen har møttes tre ganger tidligere, hvor kenyaneren har gått seirende ut to av gangene. Den siste gangen slet Manangoi med en skade. Nordmannen har hatt en voldsom utvikling de siste sesongene, og har i dag en personlig rekord knappe fem tideler sterkere enn Manangoi på 1500 meter.

– Det er bare å komme med de. Jo flere å slå, jo kjekkere, reagerer Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Det gjenstår å se, sier Jakob Inbrigtsen om Manangois varslede retur.

– Alle setter seg mål og jobber så hardt de kan, så gjenstår det å se hvem som kan løpe, fortsetter han.

Med 3.28,32 og 3.28,80 har Ingebrigtsen og Manangoi henholdsvis tidenes 8. og 12. beste tid på distansen. Det er et stykke bak en annen kenyaner som kjemper for en retur til friidrettsbanen.

Asbel Kiprop (31) har OL-gull og tre strake VM-gull på merittlisten, og er tidenes tredje raskeste mann på 1500 meter med 3.26,69. Bare tre utøvere har brutt 3.26-grensen gjennom historien.

Men i 2017 testet Kiprop positivt for bloddoping – EPO – og ble utestengt fra idretten i fire år. Kiprop har hele tiden hevdet sin uskyld og gjort det klart at han akter å vende tilbake til VM 2022. Det får han imidlertid trolig ikke lov til.

TIDLIGERE RIVALER: Henrik Ingebrigtsen på pressekonferanse sammen med Asbel Kiprop foran Bislett Games i 2016. Året etter ble kenyaneren tatt for EPO.

Det kenyanske friidrettsforbundet tillater ikke tidligere dopingdømte utøvere å konkurrere for landet, men Kiprop har planer om å ta rettslige skritt for å utfordre forbundets avgjørelse. Han argumenterer med at dommen er ferdigsonet etter fire år, og at han burde få lov til å konkurrere etter det.

– Det er noe positivt med antidopingarbeidet som skjer, og det er greit å se at noen blir tatt. Men vi har en lang vei å gå før vi stiler på startstreken med like forutsetninger. Men jeg blir veldig overrasket hvis Kiprop kommer tilbake i samme form, sier Henrik Ingebrigtsen.

Manangoi blir i likhet med Cheruiyot trent av Bernard Ouma – en tidligere kenyansk karatemester som har vist en enorm evne til å foredle rått, kenyansk talent.

Under hans vinger befinner også en mulig fremtidig Ingebrigtsen-utfordrer seg. I sommer ble en annen av Oumas elever, Vincent Kibet Keter (19), verdensmester på 1500 meter under U20-mesterskapet på hjemmebane i Nairobi.

Elijah Manangois lillebror, George, er i samme treningsgruppe. Han henviste Jakob Ingebrigtsen til sølv i U20-VM for to år siden:

DUELL: George Manangoi spurtslo Jakob Ingebrigtsen for to år siden.