Ødegaard scoret igjen – Gabriel den store helten for Arsenal i ny seier

(Arsenal – Fulham 2–1) Både Arsenal og Martin Ødegaard har sprudlet i Premier League-innledningen. Lørdag kjempet de seg til seier hjemme mot Fulham.

Martin Ødegaard leverte en ny sterk kamp. Han scoret sine to første mål for sesongen da Arsenal slo Bournemouth 3–0 forrige helg og nordmannen viste frem scoringsteften også hjemme mot Fulham lørdag kveld.

– Jeg skulle skyte et par andre ganger, men jeg valgte å sentre. Jeg er glad for at jeg valgte å skyte den gangen, sier Ødegaard til Sky Sports om scoringen - som du kan se i videovinduet øverst.

Arsenal-kapteinen var en drivkraft i Arsenal-laget gjennom hele kampen og ble av Sky Sports-eksperten Alan Smith, tidligere Arsenal-spiss, kåret til banens beste.

MATCHVINNER: Gabriel ble den store helten for Arsenal. Her sammen med Martin Ødegaard og resten av Arsenal-laget etter scoringen.

Ødegaard kom til Arsenal på lån i januar 2021, før overgangen ble permanent i fjor sommer.

– I løpet av forrige sesong synes jeg han utviklet seg enormt. Han spiller med risiko og er den Martin Ødegaard vi ble kjent med. Han er den spilleren vi tenkte han skulle bli. Han er ekstremt skapende, og leverer målpoeng, både scoringer og målgivende, sier Viaplays Kasper Wikestad.

Spesielt en lekker lobb gjennom til innbytter Eddie Nketiah i jakten på vinnermålet viste Ødegaards overblikk.

– Han ser ting som ingen andre, sier Bojan Djordjic i Viaplay-studioet.

Nordmannen scoret like etter at timen var spilt og utlignet med det til 1–1. Like før hadde midtstopper Gabriel gitt bort ballen til Fulhams Aleksandar Mitrovic, som takket og bukket og sendte Fulham i ledelsen.

OPPILDNET LAGKAMERATENE: Martin Ødegaard (nummer to fra venstre) etter Fulhams scoring.

Arsenal presset på for vinnermålet etter Ødegaards scoring og med fem minutter igjen kjempet de ballen i mål etter en corner. Og selvsagt var det mannen som tabbet seg ut, Gabriel, som gjorde opp for seg da han fra to-tre meter styrte ballen trygt i mål.

– Berg-og-dal-bane for Gabriel, oppsummerte Viaplay-kommentator Jørn Sundby om midtstopperens kamp.

Fulham satt inn en sluttspurt, men fikk ikke ballen i mål. Og dermed kan Arsenal juble for fire strake seirer og tabelltopp etter fire runder i Premier League, to poeng foran Manchester City og Brighton.

– Vi må bevare roen, ta kamp for kamp, jobbe hardt og vinne den neste kampen. Det er tankegangen vår, sier Ødegaard til Sky Sports.

ØDEGAARD: Statistikk fra Martin Ødegaards oppvisning mot Fulham.

Etter tre strake seirer i Premier League, toppet Arsenal Premier League før den fjerde runden. Hjemme mot nyopprykkede Fulham var de store favoritter og kom seg til flere store sjanser i den første omgangen.

Målet kom imidlertid ikke, og etter at tidligere Arsenal-keeper Bernd Leno hadde reddet skudd fra Martin Ødegaard og Gabriel Jesus i starten av den andre omgangen, hugg Aleksandar Mitrovic til da han fikk sjansen.

Gabriel brukte for lang tid med ballen inne i egen 16-meter og Mitrovic fikk kjempet til seg ballen. Serberen fikk raskt kontroll på ballen og fra tolv meter avsluttet han iskaldt ned i hjørnet forbi Arsenal-keeper Aaron Ramsdale.

fullskjerm neste ØDEGAARD-SCORING: Nordmannens skudd gikk via Tosin Adarabioyo (nærmest) og i mål. 1 av 2 Foto: Bradley Collyer / Pa Photos

Dermed sto det 1–0 til Fulham etter 55 minutter, men det tok bare åtte minutter før utligningen kom.

Bukayo Saka spilte ballen fint videre til Martin Ødegaard, som valgte å gå for skudd fra 15 meter under press fra flere Fulham-spillere. Det skulle vise seg å bli et lykkelig valg, etter at skuddet gikk via Fulham-forsvarer Tosin Adarabioyo og forbi en sjanseløs Leno i Fulham-målet.

Arsenal fortsatte å presse på og fem minutter før slutt kom den avgjørende scoringen.