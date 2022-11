– Jeg kommer til å se kamper fordi jeg er glad i å se fotball og de beste spillerne, men jeg har full forståelse og respekt for de som ikke gjør det og at det er store protester mot en del ting. Det støttes 100 prosent, men det å sitte hjemme og se på TV kommer jeg til å gjøre.

– Ja, men mindre enn i et vanlig VM, sannsynligvis. Jeg tror rett og slett ikke jeg klarer å holde meg unna. Forbruker-boikott har heller aldri vært mitt «weapon of choice» i politikken.

– Nei, jeg har ingen planer om det. Det er svært problematisk med Qatar som vertskapsland og jeg opplever ikke at lovnadene om bedring er innfridd. Dette er sportsvasking og ikke et vanlig idrettsarrangement.

– Jeg elsker å se fotball, så ja jeg skal se. Samtidig er jeg optimist knyttet til at feilen med å tildele Qatar et slikt mesterskap ikke skjer igjen. Det er fantastisk å ha en fotballpresident her i Norge som er ledende til at dette ikke gjentar seg.

– Jeg skal både se på og jobbe med NRKs dekning av VM. For meg er det viktig å ikke vende ryggen til, men heller feste blikket på at det er et problematisk valg av Qatar som vertsnasjon. Samtidig gleder jeg meg til å se fotballspillere fra hele verden gjøre hva de elsker mest: å sparke ball.

– Jeg skal nok se på VM, men med betydelig mindre interesse og entusiasme enn vanlig. Mesterskapet er ødelagt av så mange årsaker. Jeg sliter med å se for meg at jeg klarer å boikotte helt, men skulle gjerne ha gjort det.

– Jeg har ikke bestemt meg. En stor del av meg ønsker å la være. En annen stor del av meg elsker spillet og vil ha vanskelig for å la være å se god fotball. Det er et svært passivt svar, det er jeg klar over!

– Jeg skal forhåpentligvis se hvert eneste spark på ballen i VM. Nå som mesterskapet en gang faktisk spilles i Qatar så ønsker vi å dekke det på sedvanlig vis, men med ekstra kritisk blikk på det som skjer utenfor banen. Har stor forståelse for de som ikke skal se på, men for meg føles det riktig å gjøre det på denne måten.

– Jeg har i utgangspunktet tenkt til å se VM, men jeg kjenner entusiasmen min er lavere enn hva den pleier å være. Det er tre ting: Norge er ikke med. Det går på et rart tidspunkt av året, og arrangeres i et land som sliter med å skape den ultimate idrettsfølelsen.

– Det er betenkelig at VM er satt til et land der menneskeliv betyr så lite, men jeg vil nok helt sikkert se litt VM. Hovedsakelig fordi det ikke er annen interessant fotball å se på.

– Jeg tror nok jeg kommer til å se litt, men det blir nok først når det nærmer seg slutten. Det kan godt være at jeg ikke ser i det hele tatt, for det er med en viss bismak. Jeg har ikke gjort meg opp noen endelig mening.

– Jeg har tatt et valg, som ble enda enklere å ta da jeg så en usannsynlig godt betalt David Beckham stille opp i en propagandavideo som forherliger arrangørlandet. Valget mitt ønsker jeg ikke å flagge – annet enn å si at dette VM aldri burde funnet sted.

– Det blir nok vanskelig å unngå å se noen av kampene, men merker at jeg samtidig er litt uinteressert . Dette fordi Qatar fikk mesterskapet og at det er tildelt på feil grunnlag, gjennom korrupsjon.

Per Joar Hansen, tidligere landslagsassistent for Norge

– Jeg kommer ikke til å se på VM i år, og det er et bevisst valg fordi jeg ikke ønsker å støtte opp om dette mesterskapet. Dersom noen av kampene går på kanaler jeg betaler ekstra for, så kommer jeg til å si opp disse under VM.

– Jeg skal ikke se i år. Håper jeg har anstendighet nok til å holde meg unna TV-skjermen i et VM tildelt på forbrytersk vis og bygget over arbeidernes døde kropper i et land der menneskerettigheter er et fremmedord.

– Nitrist at et av mine vakreste barndomsminner har forvandlet seg til et voldsuhyre innenfor makt, etikk og moral. Nei, jeg gidder ikke å se på med emosjonell interesse, det må i så fall gi mening profesjonelt i forbindelse med jobben.

– Jeg skal ikke se ett sekund. Jeg vil ikke være med å legitimere et mesterskap bygd på korrupsjon og sportsvasking. Jeg jobber for at fotballen skal stå for noe helt annet.

– Jeg skal se det hjemmefra. Jeg har både vært utøver og politisk aktiv, og synes diskusjonen om boikott er vanskelig. Det blir for mye for spillere og publikum. Vi må heller ha et politisk apparat som jobber internasjonalt rundt dette.

– Nei, det gjør jeg ikke. For min del handler det om å boikotte FIFA. Det er ikke bra at det legges til et land som Qatar, men det har skjedd før – det var VM i militærdiktaturet Argentina også. Men Qatar er et land helt uten fotballtradisjoner.

– Har for første gang opparbeida nullinteresse for et fotballmesterskap, spesielt etter godt håndverk fra Josimar gjennom flere år. Kan fort være at jeg ikke ser en eneste kamp.

