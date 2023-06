Dag-Eilev Fagermo er ferdig i Vålerenga

VALLE (VG) Tre seire på de første ti seriekampene. Vålerenga-ledelsen har sett seg lei og sparket Dag-Eilev Fagermo (56).

FERDIG: Dag-Eilev Fagermo fikk tre år som Vålerenga-manager.

Fredrik Schjesvold, VG Sportsjournalist. Kontakt meg gjerne på e-post eller 469 34 519 for tips og innspill.

Magnus Helle, VG Journalist som jobber med alle idretter, men med ekstra interesse for fotball og tennis. Tips meg om du har en god sak.

Kopier lenke

Kopier lenke

Det bekrefter Vålerenga mandag ettermiddag.

«Vålerenga Fotball Elite og hovedtrener Dag-Eilev Fagermo har i dag blitt enige om å avslutte samarbeidet», skriver klubben i en pressemelding.

Assistenttrener Jan Frode Nornes rykker frem til rollen som midlertidig hovedtrener inntil videre.

Nyheten kommer etter at det har vært styremøte på Valle mandag ettermiddag.

Fra klokken 18 har det vært møte med Vålerenga-sjef Tor Olav Trøim og medlemmene i Vålerenga.

VG kunne høre applaus fra medlemsmøte da beskjeden ble gitt.

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk en jobb i Vålerenga, det var en drømmejobb for meg, sier Fagermo i en pressemelding.

– Vi er takknemlige for Dag-Eilevs hardtarbeidende innsats i Vålerenga Fotball Elite. Dessverre har vi ikke opplevd den utviklingen han og klubben har arbeidet for de seneste årene, og styret kom derfor til denne konklusjonen, sier Tuva Ørbeck Sørheim, styreleder i Vålerenga, i samme melding.

FRA STYRE- TIL MEDLEMSMØTET: Vålerenga-sjef Tor Olav Trøim.

Vålerenga befinner seg på en 13.-plass i Eliteserien, tre poeng over direkte nedrykk og ti poeng bak bronseplassen.

Og det var bronse Fagermo fikk i sin første sesong som Vålerenga-manager i 2020.

Siden har det bare gått nedover.

Eliteseriens eneste Oslo-bidrag er laget med verst hjemmestatistikk denne sesongen med tre poeng på fem kamper.

Slik har Vålerenga prestert under Fagermos ledelse:

2020: Tredjeplass (ikke NM pga. coronapandemien)

2021: Syvendeplass og exit i 3. runde i NM (0–3 mot Odd)

2022: Sjetteplass og exit i 3. runde i NM (0–1 mot Bodø/Glimt)

2023 (p.d.d.): 13.-plass og klar for 4. runde i NM

– Hvorfor tar jeg jobben? Jeg satt og tenkte på det litt «skal jeg hoppe etter Wirkola?», men det er en stund siden det har vært en Wirkola her, spøkte Fagermo da han ble ansatt som Vålerenga-trener i januar 2020.

2008 er nemlig sist gang Vålerenga kunne kalle seg for tittelvinner – da de slo Stabæk 4–1 i NM.

Siden Tor Ole Skulleruds avgang som hovedtrener i Vålerenga, har hverken Martin Andresen (2009–2012), Kjetil Rekdal (2013–2016), Ronny Deila (2017–2019) eller Dag-Eilev Fagermo (2020–2023) maktet å fylle troféskapet på Valle.