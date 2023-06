Norske Kristian deltok på dødsløpet: – Det var kaotisk

En motorsyklist døde under en kollisjon med en syklist under Iron Man-løpet i Hamburg. Midt i kaoset var norske Kristian Grue (28).

VAR TIL STEDE: Kristian Grue

Kopier lenke

Kopier lenke

– Det var kaotisk. Det var mange deler fra motorsykkelen som lå spredd rundt, sier Grue til VG

Han prater med VG på telefon mens han får i seg mat fra Hamburg. Løpet pågår fortsatt, og Grue sitter og ser på mens han prater.

– Da jeg passerte ulykkesstedet første gangen drev de og sperret av området. Man skjønte at det hadde vært en stygg ulykke. Men det var først da jeg passerte andre gangen og så det var en luftambulanse der at man skjønte alvoret av det, sier Grue.

PASSERTE: Kristian Grue passerte ulykken to ganger.

To personer satt på motorsykkelen, og den 70 år gamle føreren døde på stedet, ifølge politiet. Kameramannen og triatleten er fraktet til sykehus, skriver Reuters.

Triatleten skal være alvorlig skadet, men utenfor livsfare.

Kameramannen som satt på motorsykkelen skal ha pådratt seg mindre skader.

Grue forteller at de syklet på en tofeltsvei. De kjørte på den ene veien ut av Hamburg sentrum, og på den andre siden av veien inn til byen igjen.

– Vi visste ikke omfanget av ulykken da vi passerte. Vi fikk bare beskjed om å bremse og gå av sykkelen. Arrangøren har fått kritikk for at det var for mange motorsyklister på smale veier, sier Grue.

COMEBACK: Jan Frodeno gjorde comeback på hjemmebane.

Grue mener at løpet burde vært kjørt over to dager. Det er flere aldersklasser som deltar, som gjør at det blir mange deltagere. I tillegg var det ekstra mye media til stedet, fordi tyske Jan Frodeno gjorde comeback for første gang på flere år.

– Han er kanskje den største triatlonstjernen i verden, forteller Grue.

Den norske triatleten var veldig fornøyd med eget løp, og endte på en åttendeplass. Det betyr at han også er kvalifisert for VM. Men om resultatet kommer til å telle, det vet han ikke.

– Det har vært veldig mye misnøye rundt motorsyklistene, og mange mener at den første syklistgruppen fikk drahjelp av dem. I tillegg vet vi ikke om alle ble påvirket av ulykken likt. Fra arrangøren sin side så kunne løpet ha vært stoppet, sier Grue.