Casper Ruud med overlegen seier over Rune: Klar for semifinale i French Open

(Holger Rune–Casper Ruud 1–6, 2–6, 6–3, 3–6) Casper Ruud vant kampen om Skandinavia og er klar for sitt livs andre semifinale i French Open.

Kopier lenke

Kopier lenke

Etter to timer og 44 minutter og fem matchballer var jobben gjort av Ruud, han møter tyske Alexander Zverev i semifinale fredag.

– Det var en behagelig start på kampen, etter noen litt rufsete feil, men så fyrer han av enda flere feil, sier Ruud til TV Norge.

– Jeg er veldig lettet. Han spiller veldig aggressivt. Men jeg fikk en del enkle poeng i starten. Men han kom tilbake i 3. sett, sier Ruud til stadionintervjuer, den svenske tennislegenden Mats Wilander, etter kampen på TV Norge.

– Han var favoritt, han har hatt et bedre år enn meg så langt, og han vant kampen mellom oss sist. Men heldigvis så gikk det veldig bra for meg, sier Ruud på TV Norge.

forrige



fullskjerm neste NÅDELØS: Casper Ruud brukte bare en time på å ta de to første settene i kvartfinalen mot Holger Rune. 1 av 3 Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / NTB

Den danske storavisen Ekstrabladet oppsummerer kampen slik: «Han tilgir aldri seg selv. Holger Rune ble blåst ut av French Open etter at han ble ydmyket i de to første settene i kvartfinalen mot Casper Ruud».

Mens Berlingske Tidende byr på denne knusende dommen: «Holger Rune ble blåst ut av French Open etter en kveld hvor han først ga oss en sjokktilstand, før han bare kortvarig fikk det til å eksplodere i Paris».

Før den danske tabloide skrev videre: «Rune fikk norsk juling i French Open etter skrekkstart. (...) Rune leverte to skrekkelige åpningssett, som var en orgie av feil».

Og Ruud brøt en barriere i Paris onsdag kveld, det var første gang han slo en topp 10-spiller i en Grand Slam-turnering. Rune er ranket som nummer seks i verden.

Det var reprise fra i fjor, skandinavisk kvartfinale på grusen i Paris. Og det startet likt. 6–1 til Ruud og fullstendig overkjøring i 1. sett, og kampen endte med samme settsifre: 3–1.

– Jeg skal bare nyte øyeblikket, sa Holger Rune noen timer før kampen.

Men det spørs om han nøt den første timen. Ruud kjørte fullstendig over dansken, selv om Ruud også fikk noen poeng litt billig da Rune leverte en del dobbeltfeil.

Men på en time og noen bittesmå minutter var to sett i boks for Casper Ruud.

«Dypt pinlig» og «grotesk - hva skjer der?» skrev danske medier i titlene.

Men da 3. sett startet våknet danske Rune. Åpenbart. Det var som om det sto en annen tennisspiller på banen. På cirka 20 minutter brøt 20-åringen serven til Ruud og ledet 3–0. Og det var plutselig en inspirert Rune, han fridde til publikum og oppildnet dem for støtte. Ruud svarte med å henvende seg til publikum med samme budskap. Det var plutselig «game on». Ruud fikk inn to game, og det sto 4–2 da Rune servet. Rune slo tilbake i dette settet, og vant 6–3.

«Sådan!! Som forvandlet!» skrev Ekstrabladet etter 3. sett.

Kampene fra French Open vises på Discovery+, MAX, Eurosport og TV Norge.

«FIGHTING FACE»: Holger Rune under kampen mot Casper Ruud i Paris onsdag kveld.

I 4. sett brøt Ruud serven til Rune til 3–1-ledelse. Trenerpappa Christian Ruud fulgte med fra tribunen. Og da neste game startet litt svakt, så det ut som om det kom tydelige beskjeder fra pappa Ruud. Og sønnen svarte med noen solide slag, før Rune leverte en forehand som satt så limt i krysset at det kokte på tribunen. Det femte gamet ble enormt. Begge leverte fabelaktige slag og Ruud satte inne et voldsomt serveess, og til slutt tok han eget servegame og ledet 4–1.

«Åh nej, Holger!» skrev Ekstrabladet på sin forside da.

FJERDE SETT: Det var spennende i 4. sett mellom Rune og Ruud.

Da Ruud hadde matchball på Runes serve skrev Ekstrabladet bare: «Nej, nej, nej».

Det ble noen enorme dueller og lange ballvekslinger mot slutten av kampen, da Rune kjempet for eget French Open-liv på egen serve. Og Rune sto den av med to matchballer mot. Dermed kunne Ruud serve for seier på egen serve.

Casper Ruud vant sin 4. rundekamp mot Nicolas Jarry 7–6, 7–5, 7–5 etter tre tre timer og 20 minutters spill mandag. Da avgjorde han slik:

Runes 4. rundekamp varte i 29 minutter mer. Dansken brukte tre timer og 59 minutter på å slå Francisco Cerundolo etter fem sett.

Ruud og Rune hadde møtt hverandre fem ganger før denne kampen. Fasit før onsdagens kvartfinale var fire seire til Ruud, men dansken slo Ruud i semifinalen i storturneringen Italian Open (ATP 1000) i slutten av mai.

I den andre semifinalen står Novak Djokovic mot Carlos Alcaraz.

I fjor møtte Ruud gruskongen Rafael Nadal i finalen, og tapte i tre strake sett. I år er ikke Nadal med på grunn av en skade.

Årets finale i French Open spilles søndag.