Både Niemann og Carlsen skal granskes etter sjakkbråket

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) skal starte en granskning av sjakkrivalene Magnus Carlsen (31) og Hans Niemann (19), ifølge et medlem av Fair Play-kommisjonen.

ANKLAGER NIEMANN FOR JUKS: Magnus Carlsens anklager mot Hans Niemann er blant det som nå skal granskes av det internasjonale sjakkforbundet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Bakgrunnen for granskingen er de siste ukenes sjakkdrama, hvor Carlsen har anklaget sin amerikanske motstander for juks.

Det er et medlem av Fides Fair Play-kommisjon som bekrefter dette overfor t-online. Både Carlsen og Niemann skal granskes av forbundet.

– Er det nok beviser til å rettferdiggjøre en anklage om juks? Hvis vi konkluderer med det, vil vi gjennomføre en passelig straff gjennom Fides etiske- og disiplinære komité. Vi kommer imidlertid også til å granske om det har kommet falske anklager i saken, forteller Klaus Deventer fra Fide.

Også sjakkjournalist Tarjei J. Svensen viderebringer nyheten om Fides kommende gransking.

– Jeg fikk akkurat bekreftet at Fide skal starte en granking av Carlsen og Niemann. Et panel bestående av tre medlemmer vil dannes i løpet av de kommende dagene, skriver han på Twitter.

Panelet skal granske spillernes trekk og uttalelser. Blir Carlsen funnet skyldig i falske anklager, kan han risikere en utestengelse fra spillet. Bøter er også en mulig straff, men er uvanlig, ifølge Deventer.

– En spiller av hans kvaliteter ødelegger faktisk sin egen profesjonelle grunnmur.

Hverken FIDE eller Henrik Carlsen, Magnus’ far og manager, har besvart VGs henvendelser.

ANKLAGES FOR JUKS: Hans Niemann.

Det var tidligere denne uken at Carlsen kom med direkte anklager mot Niemann.

«Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig», skrev nordmannen i en uttalelse.

Bakgrunnen for disputten mellom de to startet da Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup tidligere denne måneden. Det skjedde dagen etter han hadde tapt mot Niemann.

«Progresjonen hans har vært uvanlig og gjennom kampen vår i Sinquefield cup fikk jeg inntrykk av at han ikke en gang var nervøs eller fullt ut konsentrert på kampen i en kritisk stilling, mens han med svarte brikker spilte meg ut på en måte jeg mener bare en håndfull spillere klarer», skrev Carlsen i uttalelsen.

Under et senere parti dem imellom i Champions Chess Tour trakk Carlsen seg etter bare ett trekk. En demonstrativ handling mot Niemann, som han har sagt at han aldri vil spille mot igjen.

Fide har tidligere kritisert Carlsen for å ha trukket seg fra partiet.

– Vi mener at verdensmesteren har et moralsk ansvar knyttet til statusen sin siden han blir sett på som en global ambassadør for spillet. Handlingene hans påvirker kollegaenes omdømme, resultater og kan være ødeleggende for sporten. Vi mener at det var bedre måter å håndtere denne situasjonen på, skrev FIDE i pressemeldingen.

De siste ukene har en rekke sjakkeksperter gjennomgått Niemanns tidligere partier og funnet det de mener er en rekke mistenkelige trekk.

– Jeg finner den helt knusende. Det kommer mer hver eneste dag. Når det er så mye som det er nå, er det ikke lenger interessant å diskutere enkelttrekk, sier NRKs sjakkekspert Atle Grønn, som er av en klar oppfatning av at Niemann er skyldig i mye juks.