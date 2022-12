Slik blir Rogalandscupen 2023: Cupspill fra første kamp

Vinn eller forsvinn, direktesendt TV-trekning av hver runde og heftige lokaloppgjør: Det blir noe av innpakningen når Aftenbladet skal sende Rogalandscupen kommende sesong.

I 2021 var det Buøy og kaptein Eirik André Wathne som kunne løfte trofeet som vinner av Rogalandscupen. De slo Kopervik 2–1 i finalen etter ekstraomganger.

Mats Haugland Journalist

For et par uker siden ble det klart at Aftenbladet har sikret seg TV-rettighetene til å sende Rogalandscupen de neste tre årene. I artikkelen sto det også at det ville komme noen endringer på formatet.

Nå har Aftenbladet og fotballkretsen lagt planene for hvordan Rogalandscupen kommer til å se ut allerede fra og med kommende sesong.

Den viktigste endringen er at det innledende gruppespillet fjernes. Fra og med 2023 blir det cupkamper og vinn eller forsvinn på direkten.

– Det var slik den tradisjonsrike turneringen var opprinnelig fra første finale ble spilt i 1959. Det vil si en ren cup hvor alle kampene har en avgjørende betydning. På den måten vil det alltid ligge en nerve i oppgjørene - og vi kan fortsatt få askeladdhistorier hvor lag fra lavere divisjoner kan spille seg fram til en finale, forklarer Aftenbladets sportsleder Stig Nilssen.

Ganddal jublet vilt etter seier i årets turnering.

Slik spilles kampene

Tilbakmeldinger fra klubber viser at de ønsker å komme i gang med første runde som en del av oppkjøringen før seriespillet starter. Det betyr at 1. runde i Rogalandscupen skal spilles i siste halvdel av februar.

1. runde: Februar

2. runde: Mars

8. delsfinaler: April

Kvartfinaler: Mai/juni

Semifinaler: August/september

Finale: Oktober

Før trekningen av første runde deles lagene geografisk inn i tre grupper med Dalane/Jæren, Sandnes/Stavanger og Haugalandet.

Dette gjøres for å redusere reisebelastningen og for å få flest mulig lokaloppgjør med den ekstra nerven det medfører.

TV-sendt trekning

Foran hver runde vil Aftenbladet sende trekningen av alle oppgjørene direkte på aftenbladet.no med gjester i studio.

Slik foregår trekningen av kampene:

Innledende runder: Det trekkes kamper hvor lag fra samme geografiske inndeling møtes. Lavest rangerte lag får hjemmekamp. Dersom lagene som møtes spiller i samme divisjon, får første lag opp av bollen hjemmekamp.

Fra 8. delsfinalen: De 16 lagene som er igjen legges i samme bolle uavhengig av geografi. Det første laget som trekkes opp får hjemmekamp.

Turneringen beholder konseptet med at lavest rangerte lag før avspark får tildelt ett straffespark for hver divisjon i forskjell. Dette gjelder også i finalen.

– Vi kommer til å sende flere oppgjør fra hver runde direkte med studio på indre bane, engasjerte og kunnskapsrike kommentatorer, grafikk, repriser og alt som hører med en skikkelig kampsending.

– Vi gleder oss veldig til å gå i gang med dette. Vi har lovet at Rogalandscupen skal bli vår egen Champions League, og har flere ting på gang for å krydre turneringen ytterligere, røper Stig Nilssen.

Påmeldingen til Rogalandscupen åpner snart. Kretsen vil sende ut informasjon og invitasjon til klubbene.

Rogalandscupen var denne sesongen åpen for begge kjønn i klassene 13 år, 14 år, 15 år, 17 år og senior, mens det også er 19-årsklasse for gutter. Aftenbladet vil ikke sende noen kamper lavere enn 15-årsklassen grunnet personvernhensyn.