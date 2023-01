Anne Kjersti Kalvå bryter Tour de Ski etter positiv coro­natest

OBERSTDORF/OSLO (VG) Anne Kjersti Kalvå (30), et av Norges største sammenlagthåp i Tour de Ski, må avbryte touren etter en positiv coronatest.

BRYTER: Anne Kjersti Kalvå (foran, med nummer 3) bryter touren. Tiril Udnes Weng går bak i gårsdagens jaktstart.

30-åringen fra Lundamo har allerede reist hjem til Trondheim. Det opplyser Norges Skiforbunds medieansvarlige Gro Eide i en melding.

– Det var jo en mildt sagt fryktelig beskjed å få, sier landslagstrener Stig Rune Kveen til VG om et av sine største håp i kampen om sammenlagtseieren i årets Tour de Ski.

Han forteller at Kalvå tok beskjeden tungt.

– Hun var svært skuffet og lei seg. Det er kjedelig å få denne i ansiktet når det gjenstår tre etapper, sier Kveen.

Det ble dramatisk også i løypa i går:

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug kaller situasjonen fryktelig trist.

– Hun er i en posisjon i Tour de Ski til å havne på pallen. Det ville vært det beste hun har gjort i karrieren. Det er en jævlig trist situasjon for både Anne Kjersti og for laget, sier Dyrhaug.

Kalvå mistet imidlertid store deler av sine sjanser på sammenlagtseier etter en tung jaktstart onsdag.

Fakta Tour de Ski sammenlagt Stillingen etter 4 av 7 etapper: 1) Frida Karlsson, Sverige 2) Tiril Udnes Weng, Norge (+1 min og 28 sek) 3) Anne Kjersti Kalvå, Norge (+1 min og 31 sek) 4) Krista Pärmäkoski, Finland (+1 min og 41 sek) 5) Kerttu Niskanen, Finland (+1 min og 55 sek) 6) Lotta Udnes Weng, Norge (+2 min og 17 sek) 7) Katharina Hennig, Tyskland (+2 min og 31 sek) 8) Rosie Brennan, USA (+2 min og 36 sek) 9) Heidi Weng, Norge (+2 min og 53 sek) 10) Astrid Øyre Slind, Norge (+2 min og 53 sek) Les mer

– Hva tror du hun tenkte da hun fikk den beskjeden i går?

– Jeg tror hun ble utrolig lei seg, sier Dyrhaug – og minner om at Kalvå var i en nær lik situasjon i fjor.

For dette er ikke første gang hun får en positiv coronatest i en avgjørende del av sesongen.

Forrige sesong fikk Kalvå og Heidi Weng påvist coronaviruset under landslagets siste samling i høyden i Mellom-Europa før OL i Beijing. For den norske damelandslagsduoen var OL over før det hadde begynt.

Tidligere denne uken kom beskjeden om at kvinnenes landslagstrener Sjur Ole Svarstad også hadde testet positivt.

BRYTER: Kalvå, her etter 10 km klassisk for kvinner tidligere i touren.

Nå handler alt om å bli klar for VM, sier Viaplay-ekspert Dyrhaug.

Kalvå har hatt en svært sterk sesongstart i verdenscupen. Dyrhaug mener hun kan gå alle de individuelle distansene i årets mesterskap i Planica.

Men hun har lagvenninner, som Ragnhild Haga og Marte Skaanes, som fikk coronaviruset i november. De to har til gode å konkurrere i verdenscupen så langt denne sesongen.

– Man blir betenkt når man ser hvor lang tid de har trengt. Det er jo litt individuelt. Men det er ikke tvil om at det tar tid før du er oppe på hesten igjen, sier Dyrhaug.

– Nå må hun reise hjem, bli frisk og bruke den tiden som trengs og rette alt fokus mot VM. Klarer hun det, kroppen spiller på lag igjen, så er hun fortsatt en av favorittene til å ta VM-medalje, spesielt på 30 kilometer klassisk, sier Dyrhaug.

Dermed får vi ikke se slike scener fra Kalvå i resten av touren: