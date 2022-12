Haaland scoret sitt 46. for året – nytt poengtap på hjemmebane for Manchester City

(Manchester City - Everton 1–1) Erling Braut Haaland (22) sendte Manchester City i ledelsen igjen, men de regjerende seriemesterne snublet nok en gang på hjemmebane.

Demarai Grays drømmescoring i andreomgang ble nyttårsfestbrems for Erling Braut Haaland og Manchester City, som i andre hjemmekamp på rad mistet dyrebare poeng i kampen om ligagullet.

– Vi spilte en veldig, veldig, veldig god kamp. Resultatet var ikke forventet, men sånn er fotball. Vi gjorde alt for å vinne, sier City-manager Pep Guardiola ifølge Manchester Evening News.

City tapte forrige hjemmekamp for Brentford i november.

Nedrykkstruede Everton og manager Frank Lampard kjempet seg til ett poeng på Etihad Stadium.

NY GLIPP PÅ EGET GRESS: Erling Braut Haaland scoret sit 21. Premier League-mål, men Manchester City mistet seieren i andre omgang.

City holdt pusten da Haaland havnet i bakken og ble liggente etter kun ti sekunders spill. Everton-midtstopper Ben Godfrey tråkket på den norske verdensstjernen, før medisinsk assistanse ankom gressmatta.

Premier League-toppscoreren fikk etter hvert grønt lys av City-fysioene, og fortsatte der han slapp mot Leeds i romjula. Ved halvspilt omgang sendte jærbuen hjemmelaget i ledelsen, etter et lekkert forarbeid av Riyad Mahrez:

Til tross for VM-pausen i november og desember - og færre kamper på høstsesongen enn normalt - er 22-åringen nå den mestscorende spilleren før årsskiftet i en enkel Premier League-sesong.

Med scoringen mot Everton ender Haaland på 46 scoringer på 44 kamper for både klubb- og landslag i 2022.

Fakta Alle Haaland-scoringene i 2022: Erling Braut Haaland scoret 46 mål på 44 kamper i 2022. Slik fordelte de seg: For Borussia Dortmund:

9 mål på 13 seriekamper

Ett mål på én cupkamp

Totalt: 10 mål på 14 kamper For Manchester City:

21 mål på 15 seriekamper

5 mål på 4 Champions League-kamper

Ett mål på to ligacupkamper

Null mål på én Community Shield-kamp

Totalt:27 mål på 22 kamper For Norge:

9 mål på 8 kamper Les mer

Demarai Gray sto for kveldens vakreste av de to scoringene da han utlignet for Everton. Målet kom mer eller mindre ut av ingenting midtveis i andre omgang. Citys Rodi ga bort ballen på Evertons halvdel, og Gray satte på turboen.

Vingen gjorde alt på egen hånd, og avsluttet like gjerne angrepet med en nyttårsrakett i krysset:

Vertene pumpet på mot slutten av kampen, og spilte seg til flere gylne muligheter både før og i tilleggstiden. Heroiske Everton-forsvarere og en god Jordan Pickford i mål sørget for at det endte med ett poeng til hvert av lagene i Manchester.