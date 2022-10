Stormester trakk seg etter utradisjonelt Carlsen-trekk

Magnus Carlsen (31) forsvarer selv det utradisjonelle trekket med at han «hadde en dårlig dag».

GJORDE UTRADISJONELT TREKK: Magnus Carlsen.

Den aserbajdsjanske stormesteren Rauf Mamedov hevder at han i forrige uke trakk seg i protest under et parti spilt mot norske Magnus Carlsen.

Situasjonen oppsto under en Chess.com-turnering som ble spilt over Internett. Carlsen spilte med svarte brikker for anledningen.

Nordmannen innledet partiet med å flytte bonden til g5-feltet. Det fikk Mamedov, som på det tidspunktet ledet turneringen, til å forlate partiet – akkurat som Carlsen selv gjorde da han trakk seg etter ett trekk mot jukseanklagede Hans Niemann for ganske nøyaktig en måned siden.

Til det russiske nettstedet sports.ru sier Mamedov følgende om situasjonen som fant sted i forrige uke:

– Det tok et par sekunder (før jeg bestemte meg for å forlate partiet) Men jeg skal avsløre en hemmelighet: Jeg visste at Magnus noen ganger spiller slik. Og jeg lovet meg selv: «Hvis noe slikt skjer mot meg, så vil jeg trekke meg og slutte». Og dessverre skjedde det i 10. runde, da jeg var nummer én. Da gjorde det mer vondt.

I kjølvannet av aserbajdsjanerens uttalelser har Carlsen selv svart følgende gjennom en SMS fra hans far og manager, Henrik Carlsen, til TV 2:

– Jeg vet jo egentlig at g5 er et svakt trekk, men jeg hadde en dårlig dag.

Henrik Carlsen viste først til svaret han ga til NRK om samme sak:

– Magnus er opptatt med turnering, men personlig synes jeg både selve episoden og at dere lager en sak på det er litt fornøyelig.

FAR OG SØNN: Magnus Carlsen (t.v.) og Henrik Carlsen (t.h) her under VM i hurtigsjakk tilbake i desember 2019.

Magnus Carlsen satte selv i gang en debatt om juksing i sjakk-verdenen etter at han som nevnt trakk seg fra et parti med Niemann tilbake i september. En omfattende rapport fra verdens største sjakknettsted, Chess.com, anklager amerikaneren for å ha jukset over 100 ganger.

Debatten har blant annet før til at den norske sjakkpresidenten Joachim Nilsen trakk seg etter å ha innrømmet juks.