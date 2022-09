Klarte ikke stå imot overmakten, og nå er Sandnes Ulf i trøbbel

Sandnes Ulf ble oversspilt i samfulle 90 minutter på egen bane av suverene Brann. Tapet betyr at laget er i fare for å miste kvalikplass for opprykk.

For mindre enn 20 minutter siden