Sandnes-kapteinen etter tap: - Vi må holde hodet kaldt

Første omgang ga Sandnes Ulf et snev av håp, men de siste 45 minuttene var Brann-dominansen total på Øster Hus Arena. Nå står de lyseblå i fare for å miste kvalikplass for opprykk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden