Fyllingsdalen fortsatte seiersrekken

Fyllingsdalen lå under 0-1, men snudde til 3-0-seier over Staal Jørpeland i 2. divisjon, Avdeling 4 i fotball søndag. Staal Jørpeland avga poeng for første gang siden 20. august.

