Drømmen knust for Marokko – Frankrike til sin andre strake VM-finale

(Frankrike – Marokko 2–0) De franske regjerende verdensmesterne ble en for tøff oppgave selv for sensasjonslaget Marokko. Frankrike skal spille VM-finale mot Argentina søndag.

forrige















fullskjerm neste MÅL: Venstreback Theo Hernandez scoret etter kun fem minutters spill i semifinalen mot Marokko. 1 av 9 Foto: Christophe Ena / AP

Scoringer av Theo Hernández og innbytter Randal Kolo Muani skilte lagene i Al Khor onsdag.

– Det er utrolig. Å spille to VM-finaler på rad ... Vi gjorde en god jobb. Det var vanskelig, men her er vi i finalen, sier Hernández ifølge franske Le Parisen.

– Det er følelser og stolthet. Vi har vært sammen med spillerne en måned nå, det er aldri lett, men de får lønn for strevet, sier landslagssjef Didier Deschamps etter kampen, ifølge samme avis.

– Akkurat nå skjønner jeg det ikke, sier Frankrike-spiller Youssouf Fofana ifølge L’Équipe.

Fakta Frankrikes vei til finalen Frankrike – Australia 4–1 – Gruppespillet.

Frankrike – Danmark 2–1 – Gruppespillet.

Frankrike – Tunisia 0–1 – Gruppespillet.

Frankrike – Polen 3–1 – Åttedelsfinale.

Frankrike – England 2–1 – Kvartfinale.

Frankrike – Marokko 2–0 Semifinale.

Frankrike – Argentina – Finale. Sendes på NRK 1 klokken 20.00 søndag. Frankrike skal spille sin fjerde VM-finale. De er regjerende mestere fra Russland-VM i 2018. Les mer

Marokko kjempet tappert til tross for flere skadesmeller i løpet av kvelden, og de ga franskmennene en god og tøff kamp.

Men nasjonen som var Afrikas første representant i en VM-semifinale noensinne, greide ikke ta det ekstra steget til en finale.

Nå venter en fattig trøst i en bronsefinale mot Kroatia lørdag.

Frankrike – på sin side – kan bli den tredje nasjonen i historien som kan vinne to verdensmesterskap på rad. Lionel Messi og Argentina er det siste hinderet for franskmennene. Dermed vil vi få det flere anser som en drømmefinale med Kylian Mbappé og Messi i hovedrollene.

Ingen andre nasjoner enn Brasil (1958 og 1962) og Italia (1934 og 1938) har vunnet to VM på rad.

Marokko hadde ikke sluppet inn ett mål der motstanderen var sist på ballen i dette mesterskapet før onsdagen. Det ene målet marokkanerne hadde sluppet inn var et selvmål av midtstopper Nayef Aguerd mot Canada.

Og apropos Aguerd – han måtte kaste inn håndkleet like før semifinalen på grunn av skade.

Fakta VG-børsen Frankrike (4-2-3-1): Hugo Lloris 8 Jules Koundé 6

Raphaël Varane 6

Ibrahima Konate 7

Theo Hernández 7 Aurélien Tchouaméni 6

Youssouf Fofana 5

Ousmane Dembélé 4

Antoine Griezmann 8 BB Kylian Mbappé 7

Olivier Giroud 6 Marokko (3-4-3): Yassine Bounou 5

Jawed El Yamiq 6

Naif Aguerd 6

Romain Saïss – (Selim Amallah 5)

Achraf Hakimi 6

Sofyan Amrabat 7

Azzedine Ounahi 5

Noussair Mazraoui 5

(Yahia Allah 5) Hakim Ziyech 7

Youssef En-Nesyri 3

Sofiane Boufal 6 Vurdert av Knut Espen Svegaarden. Les mer

Aguerds midtstopperkollega Jawad El Yamiq feilberegnet et fransk oppspill fire minutter ut i kampen.

Det takket en fri Antoine Griezmann for, som la inn til Kylian Mbappé. Han skøyt i den marokkanske forsvarsblokken, og den løse ballen plukket Hernandez opp som på akrobatisk vis avsluttet i nettmaskene.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Christophe Ena / AP

Et drøyt kvarter senere var det ny farlighet fra de blåkledde. Frankrikes toppscorer gjennom tidene, Olivier Giroud, banket ballen i metallet.

Marokko kunne puste lettet ut – men bare i noen få sekunder. Kaptein og midtstopper Romain Saïss måtte også av med skade.

Og det hang ikke helt sammen bakover, slik som det har gjort mot både Portugal og Spania. Det tok ikke lang tid før det kom en stor fransk dobbeltsjanse:

Mbappé ble spilt strålende gjennom av Aurélien Tchouaméni, men en upresis avlevering fra angriperen gjorde at Marokko kunne klarere vekk. Klareringen snappet Tchouaméni opp, som plukket ut en utålmodig Giroud i feltet. Fra en glimrende skuddposisjon sendte AC Milan-spilleren ballen like til side for mål.

STATISTIKK: Slik er tallenes tale fra semifinaleoppgjøret.

Grafikk: www.sofascore.com

Men de marokkanske forsvarsspillerne var på hugget imidlertid i det offensive spillet. Kun stolpen var i veien da Marokkos nummer 18 El Yamiq leverte et spektakulært brassespark etter en corner få minutter før pause.

Den sjansen kom i en meget god marokkansk periode, og på det stadiet var nok franskmennene fornøyd med dommerens pausesignal.

Marokko fortsatte i det samme sporet i annenomgang.

Innbytter Attiat-Allah skøyt hull i lufta innenfor den franske 16-meteren. Bølge nummer to var ikke noe mindre farlig da Liverpool-stopper Ibrahima Konate måtte klarere et ekkelt innlegg i egen femmeter. Det var Marokko som hadde initiativet.

Frankrike red av den gode marokkanske åpningen. De neste tyve minuttene inneholdt kun en halvfarlig sjanse av Marcus Thuram. Like etter skapte Marokkos Abderazak Hamed-Allah ubalanse i det franske forsvaret da han gikk og gikk med ball, men han gjorde ikke det som er viktigst: å skyte.

Å skyte gjorde derimot de regjerende verdensmesterne. Mbappé tryllet innenfor Marokkos 16-meter før han skøyt via et Marokko-ben.

På bakerste stolpe dukket Kolo Muani opp, som enkelt kunne pirke ballen i mål med sitt første touch for kampen ti minutter før slutt.

Det virket umulig for Marokko å score denne onsdagskvelden.

Fire minutter på overtid var det klabb og babb før Azzedine Ounahis forsøk ble reddet på strek av Jules Koundé.

Frankrike skal spille sin fjerde VM-finale – og de kan vinne sin tredje VM-tittel dersom de beseirer Argentina i den NRK-sendte finalen søndag.