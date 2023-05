Haaland-scoring i nøkkelkamp – Guardiola refser Everton-stopper

LIVERPOOL (VG) (Everton – Manchester City 0–3) Erling Braut Haaland (22) og Manchester City er to kamper unna seriegull. Pep Guardiola reagerer på Everton-stopper Yerry Mina etter duellen med Haaland.

GET IN: Erling Braut Haaland feirer hodestøtet som sikret Manchester City 2–0-ledelse.

– Det er ikke nødvendig, det Yerry gjør. Ikke nødvendig det han gjør hver eneste kamp, sier spanjolen på VGs spørsmål – uten å ville utdype hva det er han mener er over streken, annet enn å antyde at det er gjentatte hendelser på grensen av regelverket.

Etter kampen var Guardiola tydelig misfornøyd med Everton-stopper Yerry Mina, som var i flere tøffe dueller med Haaland og andre.

– Jeg fortalte det til ham: Du er god nok til å unngå denne typen ting, sier Guardiola.

Seieren var komfortabel og sikker.

På Ilkay Gündogans innlegg steg Haaland til værs og stanget ballen bak Jordan Pickford. Målvakten hadde en hånd på den, men nordmannens «okse-heading» var rett og slett ikke mulig å holde ute.

Da hadde Gündogan allerede sendt gjestene i føringen med en lekker volley under press, etter en drøy halvtime.

Frem til det stanget bortelaget i oppofrende Everton-spillere. Haalands første berøring var en klarering med hodet etter 25 minutter, mange flere ble det heller ikke før han ble byttet ut i det 78. minutt.

Bortsett fra scoringen, da, hans tredje berøring etter 37 minutter.

Se høydepunktene her:

For det var Gündogans kamp, han fortsatte storspillet med en frisparkperle i annen omgang. Derfra hadde gjestene full kontroll mot nedrykkstruede Everton.

– Vi har et erfarent lag, og å være i denne posisjonen foran de siste kampene er ikke nytt for oss. Det handler om å holde seg rolig og stole på egne ferdigheter, sier kampens store spiller til Sky Sports rett etterpå.

Sky Sports-ekspert og Manchester United-legende Roy Keane hadde derimot et helt annet fokus etter Gündogans frisparkkunst:

– Pickford på det målet ... Gud bedre. Han ser så liten ut. Det er null spenst, han forventer ikke skuddet i det hele tatt. Micah (Richards) sa han var en fantastisk keeper. Det er han ikke.

Manchester Citys gjenværende kamper i Premier League Søndag 21. mai: Manchester City – Chelsea Onsdag 24. mai: Brighton – Manchester City Søndag 28. mai: Brentford – Manchester City

Tyskeren scoret to også forrige helg mot Leeds, men hans fremtid i Manchester er usikker. Kontrakten hans går ut ved sesongslutt og Barcelona skal være blant de interesserte.

Kampen på Goodison var særs viktig i tittelracet i Premier League. Med seier visste Manchester City at et av de tøffeste hindrene er håndtert.

Tre kamper gjenstår i ligaen, og nå skal svært mye gå galt om ikke Guardiolas menn forsvarer tittelen. De har råd til ett tap eller to uavgjort slik situasjonen er nå.

Guardiola holdt to fingre i været etter seieren – én for hver seier City trenger for sitt femte seriegull de siste seks år.

17.30 spiller tittelrival Arsenal mot Brighton – og Martin Ødegaards menn må vinne. Følg kampen i VG Live!

Før kampen var Guardiola kritisk til at kampen ble spilt på en søndag – «tusen takk for det», sa han fredag, nærmeste frådende av sarkasme.

Grunnen er at returoppgjøret mot Real Madrid i returoppgjøret av Champions League-semifinalen kommer onsdag. Guardiola skulle helst sett kampen spilt lørdag, men det var ikke nok sikkerhetspersonell tilgjengelig som følge av Eurovision-finalen.

Laguttaket virket også å ta hensyn til nettopp denne kampen. Kevin De Bruyne, John Stones, Jack Grealish og Bernardo Silva startet alle på benken.

Uten at det virket å hemme dem nevneverdig. Neste kamp er Real Madrid hjemme 17. mai.

Apropos Grealish: