Granerud imponerte under tunge forhold: Vant i Zakopane

Da konkurrentene sviktet, fulgte Halvor Egner Granerud (26) opp hoppuketriumfen med seier i første forsøk.

– Det er veldig kult. Det er alltid fint å vinne hopprenn. Jeg prøvde bare å holde meg til planen min og traff veldig bra i andreomgang. Jeg kjente med en gang at dette kom til å bli langt, sier Granerud til VG på telefon fra den polske hoppfesten i Zakopane.

Foran over 25 000 tilskuere svevde Granerud 141 meter i finaleomgangen, med vinden i ryggen og lavere avsats enn konkurrentene. Finalehoppet sørget for at hoppukevinneren tok ledelsen med to hoppere igjen.

VANT: Halvor Egner Granerud i Zakopane i Polen søndag.

Jan Hörl svar den første som skuffet, mens Dawid Kubacki satt igjen alene på toppen. Polakken, som ledet på hjemmebane, så ut til å få et godt utgangspunkt fra hoppkanten, men falt ned tidligere enn ventet. Kubacki endte på beskjedne 124 meter.

Det i stor kontrast til til 137,5 meter i førsteomgang.

– Jeg følte egentlig veldig med ham. Jeg har vært i den situasjonen før, hvor det plutselig ikke stemmer når det skal avgjøres, sier Granerud om konkurrenten.

Da poengdifferansen på 1,1 poeng dukket opp på skjermen, kunne Granerud samtidig strekke hendene i været.

– Det sistehoppet var helt enormt. Noe av det beste han har gjort i år, sa Viaplay-ekspert og tidligere hoppukevinner Anders Jacobsen.

Foran finalehoppet var Granerud A-poeng med lagkamerat Marius Lindvik etter å ha hoppet 129 meter i førsteomgang. Det betød delt 3.-plass på nordmennene foran finaleomgangen. Lindvik skuffet med sine 120 meter i finaleomgangen og ble til slutt nummer åtte.

Hoppuketriumfen har naturligvis sørget for at det har skjedd mer rundt 26 år gamle Granerud enn vanlig. Han innrømmer at det har vært mye de siste ukene og at det var litt rart å være tilbake i konkurranse på den internasjonale scenen.

Sist helg tok Granerud NM-gull. I den første verdenscupkonkurransen etter maktdemonstrasjonen i Tyskland og Østerrike, fortsatte nordmannen storformen.

– Jeg har følt at energinivået har kommet seg mer og mer opp iløpet av helga. Det føltes litt rart å skulle hoppe igjen, for det har vært mye som har foregått, sier Asker-hopperen.

Tidligere i sesongen har Granerud tidvis slitt med å få utt sitt beste i konkurranse. Han forteller at fokuset måtte endres om han skulle få resultater som matchet det han viste på trening og i kvalifisering.

– Jeg har endret litt tankegang og hva jeg prøver å gjøre i konkurransesituasjon. Det har hjulpet veldig. Jeg prøver å ha fokus på det jeg kan gjøre noe med. Jeg pforsøker å ta mindre hensyn til aspekter jeg ikke kan gjøre noe med. Jeg har stolt mer på at jeg kan dette med å hoppe på ski. Det har gitt resultater, forklarer Granerud.

Både Benjamin Østfold og Kristoffer Sundal skuffet i sine hopp i førsteomgang. Dermed ble det ingen finaleomgang på de to nordmennene.

Johann André Forfang hoppet seg opp til en 18.-plass etter sitt siste hopp.