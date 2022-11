Kudus VM-helt for Ghana: – Over­gangs­beløpet hans går til himmels

Mohammed Kudus (22) viste seg å bli Ghanas helt med sin 3-2-scoring i en svært underholdende og dramatisk kamp mot Sør-Korea i fotball-VM.

Mohammed Kudus etter 3-2-scoringen mot Sør-Korea.

NTB

Sør-Koreas trener Paulo Bento fikk rødt kort i tumultene like etter kampslutt. Dommer Anthony Taylor blåste av kampen idet Sør-Korea ble tildelt corner nesten elleve minutter på overtid. Det var lagt til ti minutter.

Det gjør at han går glipp av den siste kampen mot sitt hjemland Portugal.

Kudus scoret to og sørget for Ghanas første trepoenger i VM for laget som røk 2-3 mot Portugal i åpningskampen. Mohammed Salisu satte inn afrikanernes første mål.

Cho Gue-sung satte fyr på kampen da han fikset 2-2, men bare for å se at Kudus ble matchvinner.

Sør-Korea hadde sin første avslutning på mål i turneringen etter 52 minutter mot Ghana. De to neste avslutningene gikk rett i mål, og det var Cho ganger to på bare tre minutter. Spissen ble toppscorer i den sørkoreanske ligaen med 17 fulltreffere.

– Overgangsbeløp til himmels

Ghana slet i starten av kampen, men kom tilbake anført av en svært tilstedeværende Kudus på den sentrale midtbanen. 22-åringen, som til daglig spiller i Ajax, gjorde en imponerende kamp med sin teknikk, målteft og løpskraft.

– Nå sitter det en sportssjef i Ajax og ser det overgangsbeløpet hans går til himmels med disse prestasjonene, sa TV 2-kommentator Yaw Amankwah.

Ghana er i sitt fjerde VM og deltok i tre strake mesterskap fra 2006 til 2014. I Sør-Afrika i 2010 ble det kvartfinaleexit mot Uruguay, som er siste motstander i gruppespillet i Qatar. Ingen lag fra Afrika har kommet lenger i et VM-sluttspill enn kvartfinale.

Sør-Korea har Portugal igjen i den siste puljekampen

Den ghanesiske fansen jublet vilt for scoringen etter 25 minutter. Salisu satte ballen kontant i mål etter at han fikk den servert på kloss hold etter en dødball.

På det tidspunktet hadde sørkoreanerne avsluttet fem ganger mot Ghanas ene effektive skudd.

Fram og tilbake

Ghana fortsatte i samme spor. Ti minutter senere steg Kudus til værs på et glitrende innlegg fra Jordan Ayew gjorde oppgaven for Sør-Korea enda vanskeligere.

Cho viste fram sin hodestyrke etter 52 minutter, men avslutningen ble reddet. Seks minutter senere var han på plass igjen på et nydelig innlegg fra Lee Kang-in og scoret.

Det ga blod på tann. Cho skapte leven på tribunen da han headet inn 2-2 mot en halvtime igjen, men Ghana skulle komme tilbake.

Midtbanemann Kudus gjorde trolig ikke markedsverdien sin mindre da han plasserte inn 3-2 med innsiden etter 68 minutter.

Sør-Korea satte i gang en sluttspurt, men Ghana holdt unna.