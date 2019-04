Nå blir MMA en del av idrettsforbundet

Torsdag kveld bestemte styret i Norges idrettsforbund at kampsportene MMA og thaiboksing får bli en del av kampsportforbundet, og dermed også av idrettsforbundet.

Det melder kampsportforbundet på sine nettsider fredag morgen.

Kun amatørdelene av idrettene blir tatt inn. Det er fremdeles ulovlig med profesjonell MMA og thaiboksing i Norge.

Idrettsstyret godkjente kampsortforbundets søknad om å ta inn idrettene, etter at Det idrettsmedisinske etikkutvalget på forhånd ga sin støtte.

Utvalget, som ble nedsatt av idrettsstyret rett før jul, mente at likebehandling var det viktigste argumentet.

– Det er litt «å holde seg for nesen» og si at man må ha gode argumenter til å forskjellsbehandle, og det fant vi ikke, sier utvalgets leder Reidun Førde.

NRK omtalte utvalgets anbefaling torsdag.

De landet på «ja-siden» fordi kampsportforbundet allerede har medlemsidretter hvor knockout og kvelning er tillat.

– Basert på det, fant vi ingen grunner til å forskjellsbehandle MMA og thaiboksing, sier professoren i medisinsk etikk.

Utvalget argumenterte også med at MMA, en av de raskest voksende idrettene i Norge, utenfor forbundet er vanskelig å regulere og kontrollere.

– Kommer de inn i det gode selskap, kan man lettere regulere dem. Det er en skadereduserende argumentasjon, sa hun før idrettsstyret tok sin avgjørelse torsdag kveld.

Selv om de anbefalte at forbundets søknad ble innvilget, uttrykker Førde skepsis til idretter hvor man får poeng for slag mot hodet og kvelning. Utvalget oppfordret kampsportforbundet til å jobbe for regelendringer som fjerner muligheten for å gi poeng for knockout.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Uetisk å la være

Før torsdagens styremøte mente kampsportforbundet at de hadde en god sak.

– Det er bra å få eksterne idretter inn i bedre organiserte og kontrollerte former. Det er nesten litt uetisk å la være, sa generalsekretær i forbundet, Trond A. Søvik, før idrettsstyremøtet.

Han forventet likevel at det kunne komme motforestillinger under behandlingen på møtet. Søvik erkjenner at flere er skeptiske til idretter hvor slag mot hodet er tillat.

– Men vi har allerede kickboksing, boksing og andre idretter hvor det er tillat, så det må være likebehandling, poengterte han.

Ikke lovlig med proff-MMA

Da Stortinget i 2014 opphevet forbudet mot proffboksing i Norge, mente MMA-forbundet at forbudet mot deres idrett ville gå samme vei noen år senere.

– Vi er glade for at proffboksing nå blir tillatt i Norge. Vedtaket har ikke noe å si for MMA nå, men vi ser en holdningsendring. Jeg er ganske sikker på at MMA vil bli legalisert i Norge. Kanskje om to år, kanskje om fem år, sa daværende kommunikasjonsansvarlig i forbundet, Thomas Rye Eriksen, til Bergens Tidende da.

Regjeringspartiet Høyres daværende idrettspolitiske talsmann, Svein Harberg, helte derimot kaldt vann i årene til de med håp om å se profesjonelle MMA-kamper på norsk jord i overskuelig fremtid.

– Det er ikke tema å åpne opp for liberalisering når det gjelder andre kampsporter, sa han til Nettavisen i 2014.

MMA-forbundet har siden 2012 jobbet for å bli en del av Norges idrettsforbund.