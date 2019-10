Skandalescener på Åråsen – truet med utsettelse etter fyrverkeri på banen

Lillestrøm – Vålerenga 0–0 (kampen pågår fortsatt)

Det startet med pyro i begge ender av banen. Hjemmesupporterne hadde gul og svart mosaikk over hele stadion, med blinkende pyro blant de ivrigste supporterne.

I bortesvingen hadde Vålerenga-fansen en rød og blå tifo med teksten «Engas faner svever stolt», med flere titalls bluss bak.

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim kalte stemningen under lokaloppgjøret som mektig. Så begynte pyroen å havne på banen og Åråsen ble røyklagt.

– Vil unngå det

– Det er jo naturligvis noe man svært gjerne vil unngå, sa Fredheim.

Han mente det hele var i ferd med å utvikle seg til å bli en skandale.

Da kampen ble satt i gang brant fremdeles bluss i Vålerengas 16-meter, nærmest bortesvingen. Fyrverkeri fant veien til banen, mens Norges Fotballforbunds sikkerhetssjef Geir Ellefsen vinket spillerne av banen.

– Det er viktig for meg å understreke at jeg syns pyro er bra, men når fyrverkeri havner foran og bak spillere, da har man tråkker over en grense. Pyro på banen er ikke bra.

Det sier talsperson i Klanen, Erling Rostvåg. Vålerengas supportergruppering sto ikke som enhet bak handlingene, men:

- Vi kan ikke utelukke at det noen klansmedlemmer sto bak, men det er et annet miljø enn Klanen som sto bak den aggressive holdningen, sier han.

– Meningsløst

- Vi må selvfølgelig snakke sammen internt og bidra til at flere gjenger kan jobbe sammen. Det er slitsomt når avtaler ikke holdes, fortsetter Rostvåg.

Speakeren på Åråsen opplyste om at ved ett eneste bluss til på banen, ville kampen bli utsatt.

Etter drøye 35 minutter havnert det imidlertid nok et bluss på banen.

– Helt fullstendig meningsløst, sa Eurosports Fredheim.

Kampen fortsatte likevel.

Eurosports reporter kunne fortelle at sikkerhetssjef Ellefsen ville fortsette med å fjerne blussene fra banen ettersom de kom, men at andre grep ville bli vurdert, dersom situasjonen utartet.

– Det er tenning

VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey sto nærmest egne fans og snakket med enkelte av supporterne etter at kampen ble stoppet.

Ifølge Fredheim og ekspertkommentator Tor Ole Skullerud kunne kruttløyken luktes helt opp til kommentatorboksene.

Larsen Kwarasey var derimot ikke ute etter å slakte egne fans. Snarere tvert imot.

– Det er tenning og jeg føler meg ikke truet. Supporterne har møtt opp mannssterke. Har vi heller lyst på tribuner med tusen tilskuere, der man nesten sovner? Dette er bedre, syns jeg, sier han til Eurosport.

Ikke redd

Foran andre omgang var ikke LSK-keeper Marko Marić redd for å bytte side og stå foran de som kastet bluss ut på banen.

– Det er en del av spillet. Jeg må bare konsentrere meg om min kamp, sier den Hoffenheim-utlånte kroaten til Eurosport. Han har spilt for klubber som Lechia Gdansk i Polen, som også er kjent for livlige supportere.

Seks minutter ble lagt til i første omgang grunnet avbruddene. Selv i tilleggstiden steg blå røyk opp fra bortesvingen, der politi etterhvert hadde stilt seg opp foran bortesupporterne.

Advarte egne fans

Annen omgang begynte med et relativt vilt fyrverkerishow fra Lillestrøms tilhengere. Mannen med ropert blant LSK-fansen ropte at det ikke skal kastes bluss ut på banen.

Det ble det ikke gjort. Pyro ble fyrt opp i begge leire resten av omgangen, uten at det nådde Åråsen-gresset.

Det viktige lokaloppgjøret i nedrykksstriden endte 0–0.