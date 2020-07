NFF i brev til myndighetene: Vil gjennomføre fire testkamper med 2500 tilskuere

Norsk fotball ønsker gjennomføre fire testkamper med inntil 2500 tilskuere. Det er mer enn en tidobling av dagens tillatte tilskuerantall.

I dag er det kun lov med 200 tilskuere pr. kamp i Eliteserien. Foto: Vidar Ruud

Det kommer frem i et internt brev Aftenposten har fått innsyn i. Initiativet kommer fra klubbene selv, heter det i brevet.

Brevet er signert Norges Fotballforbund (NFF), Toppfotball Kvinner og Norsk Toppfotball og er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet.

I fire spesifikke kamper ønsker man å øke tilskuertallet fra dagens bestemte antall på 200 tilskuere til inntil 2500 tilskuere. Testkampene som foreslås er følgende:

14. august: Rosenborg Kvinner mot Vålerenga (Lerkendal stadion)

17. august: Start mot Vålerenga (Sør Arena)

25. august: Kongsvinger mot Lillestrøm (Gjemselund Stadion)

29. august: Brann mot Strømsgodset (Brann Stadion)

Foreslår følgende ekstratiltak

Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i erfaringene fra Eliteserien, evaluering av testkamper gjennomført i Danmark og erfaringer hentet fra europeiske ligaer.

I forslaget legges det vekt på at syke personer ikke får delta i gjennomføringen av fotballkampene, samtidig som at god hygiene praktiseres på kamparenaen og at kontakt reduseres så langt som mulig.

Utover tiltakene som allerede ligger i dagens kampprotokoll, foreslås følgende tiltak:

Kvalitetssikring av tilskuerreisen.

Alle som skal inn på arrangementet skal identifiseres med navn, telefon og hvor de sitter på tribunen.

Fysiske sperrer mellom seksjoner slik at ingen kan bevege seg mellom feltene. Max 200 personer per felt.

Lege tiltrer kamparrangementet.

Godkjennelse fra kommuneoverlege.

I etterkant vil man evaluere gjennomføringen, og det vil utformes en rapport som sendes til myndighetene, står det i brevet.

Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

– Utrolig betydningsfullt

Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner håper myndighetene godtar forslaget.

– Vi har utrolig lyst til å få dette til, men vi må bare se hva helsemyndighetene sier etter hvert. Vi er kanskje naivt optimistiske, men vi har veldig lyst til å få det til, forteller hun.

Hun synes det er veldig stas dersom den første testkampen skjer i Toppserien. I planen står Rosenborg Kvinner mot Vålerenga oppført på Lerkendal 14. august.

– Det hadde vært utrolig betydningsfullt for kvinnefotballen. Det blir jo en historisk dag for Rosenborgs kvinnelag. Det har jo aldri skjedd før, sier Jørgensen.

Pål Bjerketvedt er generalsekretær i Norges Fotballforbund. Foto: Ole Berg-Rusten

Har lært fra dansk fotball

Inspirasjonen til forslaget kommer fra den danske Superligaen.

– NFF og særlig NTF har gått i bresjen for å trekke kunnskap ut derfra, så vi setter veldig pris på den jobben de har gjort på vegne av oss alle. De viktigste lærepunktene har resultert i de tiltakene som er en del av det brevet om hvordan man på en forsvarlig måte kan få inn 2500 på en arena, sier Toppfotball Kvinner-sjefen.

Pål Bjerketvedt i NFF forteller at det har vært en dialog med myndighetene muntlig, men det har ikke vært en formell prosess før nå.

– Det er klart at dette er å be myndighetene om å få til noe ingen andre har fått til så langt. Men vi vet at tilsvarende opplegg har fungert godt i Danmark. Vi har store stadionanlegg med mange innganger hvor det også er lett å skille publikum fra hverandre med seter og tribunedeler. Vi utfordrer ikke smittevernseglene med dette, men tvert imot etablerer en test innenfor de reglene som gjelder. Det tar også hensyn til inn og ut av stadion, sier han.

Brann mot Strømsgodset i slutten av august er en av testkampene som foreslås. Foto: Christoffer Andersen

Klubbene jubler

I Brann-leiren tror man at forslaget godtas av myndighetene. Det vil dermed kunne bety inntil 2500 tilskuere på kampen mellom Brann og Strømsgodset i slutten av august.

– Jeg tenker at vi har laget en detaljert plan for å få inn 2500 tilskuere på stadion. Vi har savnet supporterne noe voldsomt, og jeg vet at supporterne har savnet å gå på kamp, sier Vibeke Johannesen, som daglig leder i Brann.

– Med tanke på at det nå åpnes opp på landegrensene, og det løses opp på en rekke begrensninger, er jeg meget optimistisk, legger hun til.

Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, jubler også for forslaget.

– I Rosenborg i 2020 har vi for første gang RBK Kvinner. De kan jo egentlig ikke spille på Lerkendal, men gjør det på Lade på kunstgress. Men her kan vi gjøre et unntak. Det er veldig hyggelig hvis vi kan ha den kampen på Lerkendal mot Vålerenga med inntil 2500 tilskuere, sier hun.

– Hvor optimistisk er du?

– Jeg håper virkelig at de gjør det. Det er jo testkamper. Vi tar smittevern på alvor, selvfølgelig. På Lerkendal har vi 21 innganger og kapasitet til 21.000 tilskuere. Det skal vi klare fint. Hvis det går bra, kan vi økte med tilskuere fra 1. september, konstaterer Dyrhaug.