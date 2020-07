Sørget for Molde-jubel mot gamleklubben: – Saftig artig

Molde tok tre poeng i Haugesund.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Moldes Eirik Ulland Andersen spilte ti seriekamper for FK Haugesund i 2011. Lørdag scoret han mot gamleklubben. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

FK HAUGESUND - MOLDE 0–3

Effektiviteten ble den stor forskjellen i eliteseriekampen mellom Haugesund og Molde lørdag. Gjestene vant til slutt 3-0.

Allerede før halvtimen var spilt ledet Molde med to mål i Haugesund. Etter den tid kunne både Haugesund som Molde funnet veien til nettmaskene.

Til tross for tidvis godt spill, slet hjemmelaget med å avslutte angrepene på en god nok måte. Leke James headet ballen i mål til 3-0 etter en leken kontring fra gjestene, men flere mål ble det ikke.

Les også Molde-profil fortsetter å briljere: – Det beste vi har levert i år

Les også Alle hyller Wolff Eikrem - men dette er spilleren Molde-treneren drar fram

Dermed fortsetter Molde å nekte Bodø/Glimt å få en større luke i Eliteseriens tetsjikte. Med en kamp mindre spilt leder romsdalsklubben nå serien med ett poeng til laget fra Bodø.

– Vi gjør en god bortekamp. Vi tar godt vare på det vi skal ta vare på. Vi bestemmer selv når vi er på bortebane, sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport etter kampen.

Se høydepunkter fra kampen i videovinduet under:

To raske

Eirik Ulland Andersen sendte Molde i ledelsen etter 17 minutters spill lørdag. På volley smalt han ballen via Haugsunds Benjamin Tiedemann og i mål.

Målet var Andersens første siden akillessenen røk i mai i fjor.

– Saftig artig å se at «Ullis» får hull på byllen, sa Moe.

– Han har jobbet knallhardt siden han kom til oss og vært plaget med diverse ting.

Haugesund-spilleren spilte for Molde fra 2010 til 2012 og fikk ti kamper i eliteserien for laget.

Etzaz Hussain doblet ledelsen tolv minutter senere etter et flott Molde-angrep som midtbanespilleren avsluttet med å heade ballen i mål.

Les også Dårlig nytt for Molde: – Vet ikke hvor lenge han blir ute

Hussain økte til 2–0 for Molde med en vakker heading. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

Manglende effektivitet

Haugesund hadde flere gode muligheter i første omgang, men rogalendingene slet med å få til de beste avslutningene.

Også etter pausen fortsatte Haugesund presset uten at det ga noen form for uttelling.

Det fikk dermed Moldes Leke James som fastsatte resultatet til 3-0.

Les også Her er lagene Molde kan møte i Champions League-kvaliken

Leke James la på til 3–0 for Molde. Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

– Vi har fine sjanser, men vi må score mål. Da kunne vi vært med i kampen, sa Haugesunds Alexander Ammitzbøll til Eurosport.

– Vi har gode spillere, men det er det siste vi mangler for å få den inn.

Haugesund blir stående med åtte poeng etter de sju første rundene. Etter å ha tapt de to første kampene har de fått med seg to uavgjortresultat og to seire de fire siste kampene. Neste uke går turen til hovedstaden for å møte Vålerenga.

Molde tar på sin side imot Viking onsdag.