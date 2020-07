Breddefotballen fikk nei fra myndighetene: – Uforståelig, sier fotballpresidenten

Regjeringen har sagt nei til at breddefotballen kan åpnes, ifølge NFF. En ytterligere åpning skjer tidligst i august.

Fotballpresident Terje Svendsen er skuffet over myndighetenes avgjørelse. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Myndighetene har sagt nei til at breddefotballen kan trene med kontakt og spille kamper i juli. Dette gjelder 2. divisjon for kvinner, 3. divisjon for herrer og nedover.

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Dette er et skuffende svar fra regjeringen. Både at de ikke ser verdien av trening for alle og at de gjør helomvending i spørsmålet om NFFs mandat til å innlemme nye liganivåer i toppfotballpiloten, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Vi har spurt kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja om hvorfor NFF ikke får bestemme selv, som han tidligere har uttalt.

– Det er ingen uenighet. Idrettspresident Berit Kjøll og jeg er enige om å møtes rett over sommeren, sammen med helsemyndighetene slik at vi kan legge en plan for når og hvordan vi kan åpne opp for normal aktivitet i breddeidretten, samtidig som vi bevarer kontrollen over pandemien. Utover det viser jeg til brevet som er sendt til Norges Fotballforbund, skriver Raja i en mail.

I brevet, som vi har fått tilgang til, står det at: ««Bestemmelsens ordlyd som åpner for toppfotball gir derfor ikke adgang til unntak utover de seriene som allerede er igangsatt i tråd med nevnte pilot, og denne vurderingen er gjort av Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlig departement for Covid- 19 forskriften».

– Uforståelig

Svendsen viser til Danmark, der bredden åpnet 7. juni.

– Derfor er det uforståelig for hele Fotball-Norge at regjeringen ikke kan åpne for trening allerede nå. Særlig med tanke på at norsk fotball hele veien har dokumentert vår evne og vilje til å ta smittevern på høyeste alvor fra dag én, fortsetter Svendsen.

Regjeringen begrunner avslaget med smittevernhensyn.

– Som idrettsminister er jeg selvsagt like ivrig etter å normalisere idrett og aktivitet. Så har helsemyndighetene gjort en nøye vurdering av hvor langt unntaket for idretten skal gå. Jeg forstår selvfølgelig at det er frustrerende for mange, men håper at ivrige fotballglade mennesker også forstår at vi som samfunn bør følge helsemyndighetenes råd knyttet til koronaviruset, skriver Raja i en mail til oss.

Invitert til møte i august

NFF og Norges idrettsforbund (Nif) er invitert til et møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet 10. august.

Det mener NFF blir for sent.

– Vi ber hele regjeringen om å revurdere forslag til møtetidspunkt, slik at vi kan få en realitetsvurdering av vårt forslag til protokoll på et langt tidligere tidspunkt. Det mener jeg de over 50.000 spillerne i breddefotballen for voksne fortjener, sier Terje Svendsen.

I brevet til Norges Fotballforbund begrunnes avslaget blant annet med at smitterisikoen er større for voksne enn for barn, som har fått lov til å trene uten avstandskrav.

Barn og unge til og med 19 år kan også begynne med kamper fra 1. august. De voksne må imidlertid vente.