Svendsen fikk bare én fridag – avslører hardt regime under Rekdal

Tobias Svendsen spiller i HamKam minst ut sesongen. Nå nyter han tilværelsen under Kjetil Rekdal. Foto: HamKam

Tobias Svendsen stortrives under Kjetil Rekdal i HamKam. Men han legger ikke skjul på at trenerprofilen er krevende. Derfor ble han ikke overrasket over at den lille pausen i OBOS skulle brukes på treningsfeltet.