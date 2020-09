Kåre Vedvik kuttet fra enda et NFL-lag

Lørdag var den store «kutte»-dagen i NFL, der alle lag må trimme ned stallen til 53 spillere. Norske Kåre Vedvik ble kuttet fra Carolina Panthers.

Kåre Vedvik (til høyre) er ferdig i Carolina Panthers. Foto: James P. McCoy / Pool The Buffalo News

Det gjør at Vedvik igjen er klubbløs. Han ble klar for Panthers 20. august, men tapte lørdag kampen om å bli punter for laget. Den rollen er det rookien Joseph Charlton som får, bekrefter Panthers på sine nettsider.

Panthers var Vedviks sjette (!) NFL-klubb siden 2018. Han har tidligere vært innom Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets og Cincinnati Bengals.

Nordmannen har bare spilt én kamp i NFL. Det var for Jets sist sesong mot Buffalo Bills. Da misset han både et ekstrapoengspark og et trepoengspark i kampen som Jets tapte 16-17.

Dagen etter var han ferdig i sin tredje NFL-klubb på en drøy måned. 11. august ble han tradet fra Ravens til Vikings, før han 1. september ble signert av Jets. Og ni dager senere var han altså ferdig i New York-klubben.

Nå er Stavanger-mannen igjen klubbløs.

NFL-sesongen starter natt til fredag norsk tid med regjerende Super Bowl-mester Kansas City Chiefs mot Houston Texans.

