Stortalent til sykehus etter stygt fall

Favoritten Remco Evenepoel (20) ble hastet til sykehus etter at han traff en betongkant og ble slynget utfor en skrent under sykkelrittet Il Lombardia.

Remco Evenepoel falt stygt. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse

Den stygge episoden overskygget det sportslige i det som regnes blant de fem monumentene i sykkelsporten, og som ble vunnet av danske Jakob Fuglsang.

Belgiske Evenepoels grusomme velt fant sted i en utforkjøring ned fra fjellet Colma di Sormano, som leder ned mot målgangen ved Como-sjøen. TV-bildene viste at sykkelstjernen fikk et brutalt møte med en høy betongkant før han forsvant utfor en stygg skrent.

Evenepoel fikk relativt raskt tilsyn av medisinsk personell.

«Remco Evenepoel veltet på Sormano-utforkjøringen. Vi skal gi dere mer informasjon når vi har det», skrev belgierens lag Deceuninck-Quick-Step i sosiale medier kort tid etter den uhyggelige episoden.

Her krasjer Remco Evenepoel og faller utenfor en bro. (Bilde brukt med tillatelse fra Eurosport).

Til sykehus

Videre bekreftet laget at Evenepoel var fraktet til sykehus i ambulanse.

«Vi ber om at det ikke spekuleres om tilstanden hans. Når vi har oppdateringer vil vi dele dem med dere», heter det i uttalelsen.

Deceuninck-Quick-Step-ledelsen takker samtidig for alle støttemeldinger. Bilder i etterkant av velten viste at Evenepoel var ved bevissthet, men at belgieren skar grimaser av smerte.

Evenepoel var favoritt til å ta karrierens første seier i et av sykkelsportens monumenter lørdag. Slik gikk det ikke.

Fuglsang-seier

Vant rittet gjorde danske Jakob Fuglsang. Han vant foran newzealenderen George Bennett og russiske Aleksander Vlasov. Sistnevnte er lagkamerat med Fuglsang i det kasakhstanske Astana-laget.

Evenepoels ulykke lørdag var den andre skrekkvelten som rammet Deceuninck-Quick-Step-laget på kort tid. Nylig pådro Fabio Jakobsen seg alvorlige hodeskader da han veltet stygt under et etapperitt i Polen.

Jakobsen ble lagt i kunstig koma etter krasjen, men er nå på bedringens vei.

