Kjetil Rekdal og HamKam tok sesongens andre seier da de slo Stjørdals-Blink 1–0 på bortebane. Det var første gangen denne sesongen at HamKam holdt nullen.

Kjetil Rekdal og HamKam har begynt å finne formen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Stjørdals-Blink - HamKam 0–1

Marcus Pedersen ble matchvinner da han satte inn sin åttende scoring for sesongen fra kort hold tidlig i første omgang. Pedersen skulle derimot også markere seg på negativt vis.

Den tidligere landslagsspissen fikk først gult kort etter en småstygg takling i førsteomgang. På overtid av annenomgang fikk han sitt andre gule etter å ha sparket bort ballen.

– Det er grenseløs idioti. Han hadde overtenning på det første kortet. Det her er rett og slett bare dumt, kommenterte Amund Lutnæs i Eurosports studio.

HamKam ligger fortsatt sist på tabellen, men har bare ett poeng opp til trygg grunn.

Marcus Pedersen viste seg fra sitt beste og verste mot Stjørdals-Blink. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Løskrutt for Lillestrøm

Lillestrøm har vært i positiv utvikling den siste tiden, men maktet ikke å score borte mot Øygarden. Heller ikke hjemmelaget maktet å få hull på byllen. Dermed ble det poengdeling.

LSK ligger nå på femteplass med 20 poeng, sju poeng bak Ranheim på direkte opprykk.

Også på Gjemselund ble det 0–0 i oppgjøret mellom Kongsvinger og Sogndal.

Raufoss satte en stopper for sin elendige form med 3-1-seier over Åsane. Henrik Udahl sendte gjestene i føringen, men Marius Alm (straffe), Ikhsan Fandi og Gard Simenstad sørget for at totningene tok sin første seier siden 27. juli.

Tromsø økte forspranget på tabelltopp

Tromsø er tilbake på vinnersporet for fullt med 2-1-seier over Ull/Kisa.

Kent-Are Antonsen sendte Tromsø i ledelsen med et praktskudd etter en drøy halvtime spilt. Minuttet senere smalt det igjen da Eric Kitolano mot sine gamle lagkamerater doblet ledelsen med nok en TIL-suser.

Ettersom Ranheim tapte 0–1 for KFUM, leder tromsøværingene nå Obos-ligaen med fire poeng ned til Ranheim.

K S U T MÅL P 1. Tromsø 13 10 1 2 23 - 9 31 2. Ranheim 13 9 0 4 40 - 22 27 3. Sogndal 13 7 3 3 29 - 17 24 4. Sandnes Ulf 13 6 3 4 21 - 26 21 5. Lillestrøm 13 5 5 3 17 - 14 20 6. Åsane 13 5 4 4 22 - 18 19 7. Grorud 13 5 4 4 20 - 17 19 8. Stjørdals-Blink 13 5 3 5 22 - 22 18 9. KFUM Oslo 13 4 4 5 16 - 18 16 10. Jerv 13 3 6 4 21 - 26 15 11. Raufoss 13 3 5 5 19 - 20 13 12. Kongsvinger 13 3 4 6 14 - 22 13 13. Strømmen 13 4 2 7 19 - 25 11 14. Ull/Kisa 13 2 5 6 18 - 27 11 15. Øygarden 13 2 5 6 17 - 27 11 16. HamKam 13 2 4 7 22 - 30 10

Åsane-tap

Tapet til Ranheim var ikke det eneste resultatet som gikk Tromsøs vei. Der Åsane tapte, spilte Sogndal, Lillestrøm og Sandnes Ulf uavgjort.

Sistnevnte tok ledelsen mot Grorud etter et flott langskudd signert Johannes Andres Nuñez, men hjemmelagets Oscar Aga sørget for 1–1 i hovedstaden.

Strømmen sto for rundens største seier. Etter det kjipe 1–0-tapet i derbyet mot Lillestrøm, slo de tilbake med 5–2-seier mot Jerv.